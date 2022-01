Aggiornamenti sulla data di uscita della terza stagione di Emily in Paris, cast, sinossi e trailer

Emilia a Parigi la stagione 2 è stata una delle nuove serie Netflix più attese del 2021 e la nuova stagione ha già dei fan che vogliono Emilia a Parigi stagione 3.

La seconda stagione è stata presentata in anteprima su Netflix il 22 dicembre, giusto in tempo per consentire agli spettatori di riunirsi con la serie di commedie romantiche nominate agli Emmy durante le vacanze.

Riprendendo il cliffhanger del triangolo amoroso del finale della prima stagione, Emilia a Parigi la stagione 2 getta Emily nel profondo sia al lavoro che nelle sue relazioni personali. Il finale di stagione prepara perfettamente un’altra stagione di ricerca dell’anima per il personaggio titolare.

Di seguito abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo finora sul Emilia a Parigi data di uscita della terza stagione, cast, sinossi e molto altro!

Ci sarà un’Emily a Parigi nella terza stagione?

Il 10 gennaio, Netflix lo ha annunciato Emilia a Parigi la stagione 3 è stata ufficialmente rinnovata. Ma non sono tutte le buone notizie su Emily che Netflix ha dovuto condividere. Lo ha annunciato anche lo streamer Emilia a Parigi sarebbe tornato per la stagione 4.

Di solito, Netflix annuncia i rinnovi entro un mese dall’uscita di uno spettacolo, ma ultimamente i rinnovi sono stati vari. Netflix ha annunciato Emilia a Parigi stagione 3 (e 4!) meno di un mese dopo la premiere della seconda stagione. Ovviamente, il futuro dello spettacolo oltre il rinnovo di due stagioni non è stato deciso.

Previsioni sulla data di uscita della terza stagione di Emily in Paris

Da quando Emilia a Parigi la stagione 2 è stata presentata in anteprima poco più di un anno dopo il debutto della serie, è lecito ritenere che Emilia a Parigi la stagione 3 seguirà l’esempio. Cerca la stagione 3 per iniziare lo streaming in autunno o all’inizio dell’inverno 2022.

Al momento, non è chiaro quando inizierà la produzione della terza stagione, ma la serie è nota per una rapida inversione di tendenza. Netflix inoltre non ha confermato se la stagione 3 e la stagione 4 verranno girate in sequenza, il che accelererebbe sicuramente il programma di rilascio in futuro.

Emily nel cast della terza stagione di Parigi

Sebbene Netflix non abbia confermato quale membro del cast tornerà per la terza stagione, si presume che la maggior parte, se non tutta, dell’attuale formazione riprenderà i propri ruoli. Forse alcuni giocatori ricorrenti verrebbero persino promossi, ma ecco il cast principale della seconda stagione:

Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu come Sylvie

Ashley Park nel ruolo di Mindy Chen

Lucas Bravo come Gabriele

Samuel Arnold come Julien

Bruno Gouery nel ruolo di Luc

Camille Razat nel ruolo di Camille

William Abadie nel ruolo di Antoine Lambert

Al di là del cast principale, Emilia a Parigi presenta anche un impressionante cast ricorrente. Alcuni standby delle ultime due stagioni potrebbero tornare ancora una volta per la stagione 3, e i nuovi personaggi (okay, interessi amorosi) sembrano un lucchetto per tornare per la prossima stagione.

Kate Walsh nel ruolo di Madeline Wheeler

Lucien Laviscount come Alfie

Jean-Christophe Bouvet nel ruolo di Pierre Cadault

Kevin Dias nel ruolo di Benoit

Certamente, Emilia a Parigi la stagione 3 accoglierà anche nuovi membri del cast ricorrenti e ospiti nell’ovile. Forse il padre di Mindy farà finalmente la sua comparsa per riparare la loro complicata relazione. Resta sintonizzato per saperne di più Emilia a Parigi notizie sul casting

Emily in Paris, la sinossi della terza stagione

Netflix inoltre non ha rilasciato la sinossi della terza stagione non ancora rinnovata di Emilia a Parigi, ma sulla base di ciò che è successo nello scioccante finale della seconda stagione, possiamo raccogliere un po’ di ciò che possiamo aspettarci dalla stagione successiva.

Senza rivelare alcuno spoiler importante, Emily prenderà una decisione che cambierà la vita sul suo futuro professionale e personale a Parigi. Nel processo, cambierà effettivamente il corso delle sue relazioni sia con Gabriel che con Alfie.

Naturalmente, ci saranno molte più risate, drammi e moda sbalorditiva Emilia a Parigi stagione 3 ora che Sylvie è uscita da sola da Savoir e Mindy ha trovato solide basi per la sua carriera di cantante (e per la sua vita amorosa!). Ma quali sono le prospettive per Emily?

Condivideremo di più Emilia a Parigi notizie sulla data di uscita della stagione 3 e altro ancora come annunciato!