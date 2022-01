Aggiornamenti sulla data di uscita della quinta stagione di El Marginal, cast, sinossi e altro ancora

A seguito di La frangia Presentata in anteprima su Netflix nell’ottobre 2016, la serie argentina è diventata un fenomeno mondiale, attirando milioni di fan per la sua trama avvincente, controversa e interessante.

Lo spettacolo è interpretato dall’attore argentino Juan Minujín nei panni dell’ex agente di polizia Miguel Palacios, che va sotto copertura nella prigione di San Onofre per infiltrarsi in una banda criminale in cerca di informazioni su un rapimento, ma, per scherzo del destino, finisce per essere intrappolato nella prigione e costretto a trova la redenzione e riabilita il suo nome.

La serie creata da Sebastian Ortega non ha avuto una nuova stagione dal 2019, ma sta finalmente cambiando, dato che la popolare serie argentina tornerà nel 2022! Con molti che aspettano con impazienza l’uscita della nuova stagione il 19 gennaio, alcuni stanno già guardando al futuro per cercare di scoprire se ci sono novità su un La frangia stagione 5. Senza ulteriori indugi, ecco tutto ciò che sappiamo sul quinto capitolo del dramma carcerario

Quante stagioni ci sono di El Marginal?

A partire da sabato 15 gennaio, ci sono 3 stagioni di La frangia disponibile su Netflix, ma presto questo cambierà; con l’uscita dell’attesissimo La stagione marginale 4 a gennaio 19!

Ci sarà un La stagione marginale 5?

Al momento, non c’è stato un annuncio ufficiale su la stagione marginale 5, tuttavia, diverse pubblicazioni online affermano che “la quarta non sarà l’ultima stagione” e sottolineano che IMDb ha già sei episodi della serie argentina, elencati nella “stagione 5” sul suo sito, quindi è lecito presumere che lo faremo sicuramente avere un La stagione marginale 5 nel nostro futuro, ma quanto a quando lo vedremo, è ancora sconosciuto.

Previsione della data di uscita della stagione 5 di El Marginal

Con non molte informazioni attualmente disponibili sulla stagione, ovviamente non possiamo fornirti una data di uscita definita, quindi per ora dovremo fare una previsione. La nuova stagione uscirà a gennaio 2022, un po’ più tardi rispetto al suo tipico set. modello di rilascio e abbiamo la sensazione che potrebbe essere intenzionale. Sospettiamo che, dato che le riprese della stagione 4 sono state ritardate a causa della pandemia di COVID-19 e hanno lasciato i fan in attesa di due anni per il prossimo capitolo, i produttori dello show potrebbero essere ansiosi di pubblicare la quinta stagione molto prima… forse anche in anche 2022. Certo, potremmo sbagliarci, ma se le riprese della serie iniziano a marzo (come è successo l’anno scorso per la stagione 4), sospettiamo che potremmo ottenere la stagione 5 a ottobre 2022 e al più tardi a gennaio 2023. Dovremo tenere d’occhio eventuali aggiornamenti ufficiali.

Cast della quinta stagione di El Marginal

Attualmente, l’unico membro del cast che è stato aggiunto alla pagina della quinta stagione su IMDb è Juan Minujín come Pastore. Ovviamente, sappiamo che ci saranno più membri del cast, ma per ora crediamo che non tutti i membri del cast siano elencati nella stagione 5 per non rovinare chi potrebbe non arrivare alla fine della stagione 4.

Sinossi della quinta stagione di El Marginal

Al momento non è disponibile una sinossi ufficiale per la stagione 5. Presumiamo che una volta iniziata la produzione e ci avviciniamo alla sua uscita, la sinossi e il trailer verranno pubblicati.