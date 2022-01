Aggiornamenti sulla data di rilascio di Red Notice 2, cast, sinossi, spoiler e altro

Ci sono alcune ENORMI notizie di cui condividere Avviso rosso 2 (e Avviso rosso 3!) su Netflix.

Avviso rosso è stato presentato in anteprima su Netflix venerdì 12 novembre 2021. I fan hanno atteso anni per guardare il nuovo film Netflix con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Fortunatamente, Avviso rosso non delude! C’è così tanto da apprezzare nel nuovo film d’azione che, secondo quanto riferito, è costato più di $ 200 milioni, rendendolo il film più costoso di Netflix fino ad oggi. Avviso rosso è uno dei migliori film Netflix dell’anno.

Dopo aver visto Avviso rosso, i fan si chiedono se Avviso rosso 2 sta accadendo su Netflix e quando il Avviso rosso 2 la data di uscita sarà.

Spoiler avanti per Avviso rosso!

Quanti film Red Notice ci sono?

Ce n’è solo uno Avviso rosso film finora. Basato sulla fine di Avviso rosso, sembra che potrebbero esserci più film in questo franchise.

Sappiamo che Netflix è interessato a realizzare franchise e tentpole sui suoi film più grandi.

Ci sarà un avviso rosso 2?

Secondo un rapporto di Deadline, Avviso rosso 2 e Avviso rosso 3 sono ufficialmente in lavorazione su Netflix. La rete di streaming non ha commentato la notizia, ma sembra che il processo sia piuttosto avanti.

Il rapporto menziona che la produzione dovrebbe iniziare nel 2023. Entrambi i film verranno girati uno dopo l’altro, come ha menzionato il regista e sceneggiatore Rawson Marshall Thurber nel 2021.

Ovviamente, la pianificazione sarà un problema. Reynolds, Johnson e Gadot sono tre delle più grandi star del mondo e ognuno di loro ha tonnellate di progetti in lavorazione, insieme ad iniziative imprenditoriali.

Sembra che tutto stia andando bene finora, quindi è un ottimo segno.

Avviso rosso che termina

Avviso rosso finisce in un posto molto interessante per Avviso rosso 2. In effetti, sostanzialmente imposta il sequel.

Dopo che Booth, Hartley e The Bishop hanno messo al sicuro l’uovo di Cleopatra dalla scorta segreta dei nazisti in Argentina, viene rivelato che Hartley e The Bishop, alias Sarah, stanno effettivamente insieme! Hanno lavorato Booth tutto il tempo per trovare il terzo uovo, che gli rubano e trasformano in 300 milioni di dollari dal miliardario egiziano.

Questa storia non finisce qui.

Booth contatta l’Interpol e fornisce loro il conto bancario segreto di The Bishop. Interpol interviene e prende tutti i soldi.

Booth, quindi, si unisce alle sue due persone preferite sulla loro barca e rivela che ha una nuova missione per loro, ma devono collaborare per realizzarla.

Nell’ultima scena, vediamo Booth, Hartley e Sarah che camminano verso il Louvre. Colpo d’arte in arrivo!

Data di rilascio dell’avviso rosso 2

Qui è dove diventa davvero difficile. Avviso rosso 2 sta accadendo, secondo Deadline, ma ci sono molti ostacoli sulla strada, incluso il fatto che gireranno entrambi i sequel uno dopo l’altro a partire dal 2023.

Se la produzione inizia all’inizio del 2023, Avviso rosso 2 sarà probabilmente rilasciato su Netflix durante le festività natalizie nel 2023, probabilmente a novembre o dicembre.

Se la produzione inizia nel corso dell’anno o arriva fino al 2024, probabilmente ci sono buone probabilità che non lo vedremo Avviso rosso 2 su Netflix fino al 2024. Quindi, non presto.

Cast di avviso rosso

Sappiamo che Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot devono tornare per il sequel. Dobbiamo anche presumere che anche Ritu Arya e Chris Diamantopoulos torneranno Avviso rosso 2.

Sinossi dell’avviso rosso

Netflix non ha annunciato cosa Avviso rosso 2 riguarderà, ma sappiamo che riguarderà questi tre personaggi che lavorano insieme per rubare qualche grande opera d’arte o più opere d’arte, come nel primo film.

Questo è ciò che sappiamo Avviso rosso 2! Resta sintonizzato per ulteriori informazioni sul sequel del film Netflix.