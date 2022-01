Aggiornamenti sulla data di rilascio di Dawn of the Nugget, cast e altro

Dopo quasi due decenni, Corsa di polli sta finalmente ottenendo un secondo film! Giovedì, Netflix ha confermato in un post su Twitter che collaborerà con Aardman Animation, per portare il tanto atteso sequel dell’iconico film degli anni 2000 – intitolato; Corsa di pollo: L’alba della pepita – ad un pubblico mondiale “l’anno prossimo”.

Ecco tutto quello che sappiamo sull’attesissimo secondo film!

Data di uscita di Chicken Run 2

Da questo momento, Chicken Run: L’alba della pepita non ha una data di uscita ufficiale, tuttavia, secondo il comunicato stampa di Netflix “la produzione è a buon punto”. Anche se al momento potremmo non avere un giorno di uscita esatto, sappiamo che il tanto atteso sequel dovrebbe essere rilasciato su Netflix nel 2023.

Detto questo, possiamo ancora offrire una previsione sulla data di uscita per il secondo film.

La nostra migliore ipotesi per l’uscita del sequel sarebbe giugno 2023, poiché segnerebbe il 23° anniversario della sua uscita originale, il 18 giugno 2000. Ovviamente potremmo sbagliarci completamente e la serie potrebbe essere rilasciata prima o poi quello che abbiamo affermato, ma fino a quando non avremo una conferma da Netflix, dovremo solo continuare a controllare gli aggiornamenti.

Il cast di Chicken Run: L’alba della pepita

Ginger e Rocky torneranno sui nostri schermi nel 2023! Ma mentre in precedenza erano interpretati da Julia Sawalha e Mel Gibson, nella versione rinnovata l’iconico duo piumato sarà doppiato rispettivamente da Thandiwe Newton e Zachary Levi. E secondo il comunicato stampa ufficiale di Netflix, la coppia è “favolosa insieme”. Game of Thrones l’attrice Bella Ramsey si unirà al cast della commedia animata per famiglie nei panni della loro testarda figlia, Molly, che è descritta come “una vera ragazza del vecchio quartiere”.

A riprendere i loro ruoli ci sono Jane Horrocks (Babs), Imelda Staunton (Bunty) e Lynn Ferguson (Mac), insieme alle nuove aggiunte Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), David Bradley (Fowler), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays ( Fetcher) e Nick Mohammed (Dott. Fry).

Sinossi di Chicken Run 2

Ecco uno sguardo a cosa accadrà nel sequel del film d’animazione in stop-motion del 2000: