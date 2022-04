Aggiornamenti sul rilascio di Rustin, cast, sinossi e altro ancora

Rustina con Colman Domingo arriverà presto su Netflix e abbiamo creato una guida di tutto ciò che sappiamo finora sul film drammatico in uscita!

Rustina è stato diretto dal regista vincitore del Tony Award George C. Wolfe da una sceneggiatura co-scritta da LatteDustin Lance Black e Wolfe. Potresti conoscere Wolfe dal suo lavoro in poi Il fondo nero di Ma Rainey. Black ha lavorato in programmi come MTV Fingere e Grande amore.

Il film drammatico è stato prodotto da Barack Obama e dalla società di produzione di Michelle Obama, Higher Ground Productions. Fa parte dell’accordo pluriennale di Obama con Netflix per la produzione di film e serie televisive con e senza sceneggiatura.

Di seguito, troverai tutto ciò che devi sapere Rustina!

Aggiornamenti sul rilascio di Rustin

Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, il film dovrebbe approdare su Netflix quest’anno. La buona notizia è che le riprese si sono concluse a dicembre 2021, quindi è in post-produzione da circa quattro mesi a partire dal 22 aprile. Pensiamo che ci siano buone probabilità che il film sia già stato montato e stia solo aspettando una data di uscita dal Netflix. Un film come Rustina in genere ci vogliono dai tre ai cinque mesi in post-produzione.

La nostra migliore previsione sulla data di uscita sarebbe questa estate. C’è la possibilità che lo streamer possa trattenerlo fino all’autunno, ma non sarebbe necessario. Per ora, aspettati che il film arrivi sullo streamer in estate. Condivideremo la data di uscita ufficiale quando Netflix lo annuncerà.

Cast di Rustin

La formazione del cast è piuttosto impressionante. È composto da molti attori famosi, quindi ci aspettiamo prestazioni eccezionali.

Ecco l’elenco completo del cast tramite Deadline di seguito:

Colman Domingo nel ruolo di Bayard Rustin

Chris Rock

Glynn Turman

Audra McDonald

Aml Ameen

Gus Halper

Johnny Ramey

CCH Ponder

Michael Potts

Carra Patterson

Adriana Warren

Bill Irwin

Da’Vine Joy Randolph

Jeffrey Wright

Grantham Coleman

Lilli Kay

Jordan-Amanda Hall

Jakeem Dante Powell

Ayana Operaio

Jamilah Nadege Rosemond

Giulio Latimer

Maxwell Whitington-Cooper

Frank Harts

Kevin Mambo

Sinossi di Rustin

Deadline ci ha anche fornito la sinossi del film e l’abbiamo condivisa di seguito.

Il film diretto da George C. Wolfe racconta la storia di come Rustin superò un assalto di ostacoli e alterò il corso della storia americana organizzando la marcia del 1963 su Washington.

Non appena la data di uscita ufficiale e il trailer verranno pubblicati, ci assicureremo di condividerli con te. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su Rustina!