Aggiornamenti sul rilascio di Matchmaking ebraico, sinossi, conteggio degli episodi e altro

Per chi non lo sapesse già, Netflix ne ha una nuova Matchmaking ebraico mostra in lavorazione!

Netflix ha annunciato i suoi piani per una serie di reality show di appuntamenti che arriveranno sui nostri schermi per tutto il 2022 e il 2023, e Matchmaking ebraico — un reality show dai creatori di Matchmaking indiano — è solo uno degli spettacoli che non vediamo l’ora di vedere fare il suo debutto.

Analogamente alla premessa di Matchmaking indiano, il prossimo spettacolo seguirà una manciata di single, questa volta in America e Israele, mentre “trasformano la loro vita di appuntamenti in un famoso sensale ebreo”.

Ecco tutto quello che sappiamo Matchmaking ebraico.

Sinossi di matchmaking ebraico

Dai un’occhiata alla sinossi ufficiale dello spettacolo di seguito.

“Una nuova serie dei produttori di Indian Matchmaking, Jewish Matchmaking presenta single negli Stati Uniti e in Israele mentre consegnano la loro vita di appuntamenti a un grande sensale ebreo. Usare la pratica tradizionale degli appuntamenti shidduchim li aiuterà a trovare la loro anima gemella nel mondo di oggi?”

Il matchmaking ebraico ha una data di uscita?

Sfortunatamente, per il momento, il nuovo programma di appuntamenti ebraici non ha una data di uscita ufficiale di Netflix, tuttavia, il 22 settembre, lo streamer ha annunciato che puoi aspettarti che il reality show arrivi “nella primavera del 2023”.

Conteggio episodi di matchmaking ebraico

Secondo una dichiarazione ufficiale di Netflix, la serie in arrivo sarà composta da otto episodi della durata di 1 ora. Tuttavia, non siamo troppo sicuri se tutti i nuovi episodi verranno rilasciati in una volta sola o verranno distribuiti settimanalmente.

C’è un trailer di matchmaking ebraico?

Sfortunatamente, in questo momento, è ancora troppo presto per Netflix per pubblicare un trailer per il reality show, ma è probabile perché la produzione dello show è ancora nelle fasi iniziali. Quindi ci vorrà ancora un po’ prima che venga rilasciato un trailer.