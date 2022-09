Aggiornamenti sul rilascio di Heart of Stone, cast, immagini, video in anteprima e altro ancora

Dopo una guerra di offerte competitive, Netflix è uscito vincitore quando si è assicurato i diritti Cuore di pietra nel gennaio 2021. Dalla vittoria dell’asta, il progetto di alto profilo è stato una priorità assoluta per lo streamer. E abbiamo tenuto traccia di ogni nuovo aggiornamento sul film.

Cuore di pietra è un film d’azione in uscita diretto da Tom Harper da una sceneggiatura co-scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder. Harper è meglio conosciuto per il suo Peaky Blinders, Gli Aeronauti, Rosa selvatica e Guerra e pace. Rucka ha debuttato su Netflix con la sceneggiatura di La Vecchia Guardia, e Schroeder hanno co-scritto la sceneggiatura del film candidato all’Oscar Figure nascoste.

Il film è stato sviluppato dalla società di produzione Skydance Media che ha anche prodotto i film Netflix Il progetto Adam, La Vecchia Guardia e 6 Sottoterra. Sulla base della scaletta di film di Skydance Media, puoi già dirlo Cuore di pietra sarà un film di alta qualità.

Continua a leggere perché abbiamo condiviso tutto ciò che sappiamo finora sul film d’azione in uscita.

Aggiornamenti sul rilascio di Heart of Stone

Non c’è ancora una data di uscita per il film d’azione e non ci aspettiamo che Netflix lo annunci a breve. È ancora troppo presto per il processo di realizzazione del film. Tuttavia, la nostra migliore ipotesi per quando il film potrebbe arrivare su Netflix è al massimo nel 2023. Avremo bisogno di qualche informazione in più per capire quando esattamente il film potrebbe arrivare sullo streamer.

Le riprese di Heart of Stone sono in corso?

Sì! Gal Gadot ha annunciato sul suo account Twitter che le riprese erano iniziate tramite un tweet il 7 marzo. La produzione si svolgerà negli Shepperton Studios nel Regno Unito. Tutto si è concluso il 28 luglio. Il film è ora in post-produzione.

Il cast di Cuore di pietra

Finora, gli unici due attori legati al cast lo sono Avviso rosso‘s Gal Gadot e Belfastè Jamie Dornan. Gadot interpreterà la protagonista, Rachel Stone. Dornan interpreterà Parker.

Ecco la lista del cast qui sotto:

Gal Gadot nel ruolo di Rachel Stone

Jamie Dornan nel ruolo di Parker

Sophie Okonedo

Matthias Schweighöfer

Alia Bhatt nel ruolo di Keya Dhawan

Jing Lusi

Paolo Pronto

Jon Kortajarena

Matteo Cicconi

Angela Esposito

Immagini del cuore di pietra

Ecco una foto di Gal Gadot sul set del nuovo film d’azione!

Primo sguardo a Heart of Stone

Durante TUDUM di Netflix, lo streamer ha rilasciato un primo video del film in uscita. Dai un’occhiata qui sotto!

I dettagli della trama vengono tenuti nascosti. Tuttavia, il film è descritto come un thriller di spionaggio internazionale. Sarà simile a film come Missione impossibile o i film di James Bond. Puoi contare su di noi per fornire la sinossi ufficiale non appena verrà pubblicata.

Ci sono ancora molte più informazioni sul film che stiamo aspettando, come la data di uscita, la sinossi e il trailer ufficiale. Quindi assicurati di visitare costantemente questo spazio perché ti aggiorneremo non appena verranno rilasciate nuove informazioni.