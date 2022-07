Aggiornamenti sul rilascio di Family Affair, cast, sinossi e altro ancora

Netflix rilascerà una commedia romantica intitolata La famiglia Affaree una volta scoperto di cosa si tratta e chi fa parte del cast, vorrai vedere subito questo film!

La famiglia Affare è un film originale Netflix in uscita che sarà diretto da Richard LaGravenese da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso LaGravenese e da Carrie Solomon. LaGravenese è meglio conosciuto per aver scritto e diretto i film PS Ti amo e Gli ultimi cinque anni. Inoltre, Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Alyssa Altman stanno producendo attraverso Roth/Kirschenbaum Films.

Netflix ha acquistato la sceneggiatura all’inizio del 2022 e la produzione dovrebbe iniziare ad agosto. Se vuoi saperne di più su L’affare di famiglianon ti resta che continuare a leggere.

Il programma di produzione di Family Affair

Quello che c’è su Netflix ha riferito che le riprese dovrebbero iniziare all’inizio di agosto e concludersi ad ottobre. La produzione si svolgerà ad Atlanta, in Georgia.

Aggiornamenti sul rilascio di Family Affair

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale e non ci aspettiamo che lo streamer lo faccia presto. La produzione non è nemmeno iniziata. Netflix in genere annuncia le date di uscita per i suoi programmi e film quando sono vicini alla fine della post-produzione o dopo che la post-produzione è completamente terminata. Per ora, la nostra migliore previsione sulla data di uscita sarebbe nel 2023. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta che Netflix la annuncerà.

Il cast di Affari di famiglia

Gli unici membri del cast annunciati finora sono l’attrice premio Oscar Nicole Kidman, Vicinato‘ Zac Efron, e La via di mezzoè Joey King. Tutti e tre gli attori recitano nei ruoli principali che sono attualmente nascosti.

Questa non è la prima volta che Kidman ed Efron lavorano insieme. Entrambi hanno recitato nel film drammatico Il ragazzo dei giornali. Inoltre, questo non è il primo progetto di Kidman, Efron o King con Netflix. Kidman ha avuto un ruolo nel film musicale di Netflix Il Ballo studentesco. Efron ha un film intitolato Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e Vile e una serie originale intitolata Giù per terra con Zac Efron attualmente in streaming su Netflix. Infine, King ha recitato nel ruolo principale in Netflix La cabina dei baci trilogia.

Man mano che verranno annunciati altri membri del cast, ci assicureremo di condividere i loro nomi.

Sinossi La storia di famiglia

Netflix ci ha fornito la trama del film e l’abbiamo condivisa di seguito.

Una storia d’amore sorprendente [that] dà il via alle conseguenze comiche per una giovane donna, sua madre e il suo capo star del cinema mentre affrontano le complicazioni dell’amore, del sesso e dell’identità.

Sebbene i nomi e le descrizioni dei personaggi di Kidman, Efron e King non siano stati ancora rivelati, penso che sia abbastanza ovvio chi interpreteranno nel film in base alla sinossi.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su L’affare di famiglia!