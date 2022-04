Aggiornamenti sul rilascio di Carter, cast, sinossi e altro ancora

Netflix aggiungerà presto un altro film d’azione e avventura alla sua libreria, ed è intitolato Carter. Se sei curioso di questo film, sei nel posto giusto. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sul film originale Netflix in uscita.

Carter è un film sudcoreano diretto da Jung Byung-gil da una sceneggiatura co-scritta da Jung Byeong-sik e dallo stesso Jung Byung-gil. Questa sarà la seconda volta che Jung Byung-gil e Jung Byeong-sik lavorano insieme. In precedenza, hanno collaborato al thriller d’azione La malvagità. Lee Yong-hee e Park Yun-ho sono i produttori del film.

Di seguito, troverai il resto delle informazioni importanti sul film, come aggiornamenti sulla versione, cast e altro!

Aggiornamenti sulla versione di Carter

Il 27 aprile, Netflix ha pubblicato la sua lista di film dell’estate 2022 e Carter è stato inserito nella scaletta. Tuttavia, non è stata fornita una data di uscita ufficiale. Tutto quello che sappiamo è che il film d’azione arriverà su Netflix quest’estate.

Dal momento che lo streamer ha fornito un lasso di tempo, supponiamo che il film sia attualmente in fase di montaggio in post-produzione. Una versione estiva sarebbe da qualche parte tra giugno e fine settembre. Speriamo che il film d’azione esca all’inizio dell’estate come a giugno. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale non appena verrà annunciata.

Il cast di Carter

Netflix non ha ancora rilasciato l’elenco completo del cast, ma conosciamo alcuni dei nomi dei membri del cast. Joo Won interpreterà il protagonista, l’agente Carter. Anche Lee Sung-jae, Jeong So-ri e Kim Bo-min hanno parti nel film d’azione.

Sinossi di Carter

La storia segue un uomo che si sveglia in una stanza di un motel senza ricordare chi sia, a parte una voce di donna nel suo orecchio che lo chiama “Carter”. Quindi, viene lanciato in una missione esilarante mentre scappa da vari gruppi di persone.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix di seguito:

Quando l’agente Carter (Joo Won) si sveglia senza i suoi ricordi, si rende conto che c’è qualcosa di nuovo al loro posto: la voce di una donna da un dispositivo incorporato nelle sue orecchie. Inizia ad ascoltare i suoi comandi mentre scappa dalla CIA, dal colpo di stato nordcoreano e da un gruppo di persone infette.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Carter!