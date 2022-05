Aggiornamenti sul rilascio della stagione dei matrimoni, cast, sinossi e altro ancora

Stagione dei matrimoni è una commedia romantica in uscita in uscita su Netflix. Il film è diretto da Tom Dey e la sceneggiatura è stata scritta da Shiwani Srivastava.

Nel marzo 2021, Scadenza ha annunciato che Netflix stava lavorando a una commedia romantica con protagonista Vita di Pi (2012) attore Suraj Sharma e Leone (2016) attrice Pallavi Sharda. Se sei curioso di sapere cosa sta succedendo con la produzione e quando sarà disponibile per la visione, continua a leggere per tutti gli ultimi dettagli sul film per Nozze La stagione!

La stagione dei matrimoni ha una data di uscita su Netflix?

Nonostante Stagione dei matrimoni sembra essere in fase di post-produzione da giugno 2021, Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale per il nuovo film della commedia romantica. Quando cerchi il film nella libreria dello streamer, viene visualizzato un “prossimamente”, quindi presumiamo che è probabile che il titolo venga aggiunto abbastanza “presto”.

Su IMDb è riportato che il titolo uscirà negli Stati Uniti nel 2022, ma ancora una volta non è stata rivelata una data specifica.

Se dovessimo tirare a indovinare, diremmo che il film uscirà a giugno, forse anche il 18 giugno, il che segnerà un anno da quando è entrato nella fase finale prima dell’uscita. Ovviamente, questa è solo un’ipotesi, e potremmo sbagliarci completamente e potrebbe seguire un’attesa più lunga, ma dato che è già stato pubblicizzato su Netflix, non pensiamo che sarà rimasta troppa attesa.

Quanto dura il film La stagione dei matrimoni?

Si dice che sia la commedia romantica da amico a amante 1 ora e 38 minuti lungo, secondo la sua pagina di informazioni ufficiali su IMDb.

Chi è il cast di Wedding Season?

Secondo IMDb, queste sono tutte le stelle che appariranno nel film.

Pallavi Sarda

Suraj Sharma

Rizwan Manji

Sean Kleier

Ruth Goodwin

Veena Sood

Meher Pavri

Rakhee Morzaria

Manoj Sood

Sonia Dhillon Tully

Natasha Krishnan

Giulio Cho

Arianna Afsar

Tom Bonello

Hershel Blatt

Preeti Torul

Nitu Thakur

Giovanna Giacomo

La stagione dei matrimoni ha una sinossi?

Sì! IMDb ha fornito ai curiosi una breve sinossi di cosa aspettarsi dal film. Si legge:

“Nel tentativo di tenere alla larga i suoi genitori ossessionati dal matrimonio, una donna indiana-americana trova un finto fidanzato per la stagione dei matrimoni, ma alla fine ottiene il coraggio di smettere di vivere una doppia vita”.

Netflix ha anche fornito una breve descrizione del film in uscita sul proprio sito e app, che recita: “Presso dai genitori per trovare i coniugi, Asha e Ravi fingono di frequentarsi durante un’estate di matrimoni, solo per ritrovarsi innamorati l’uno dell’altro. “

La stagione dei matrimoni ha un trailer?

Per il momento, Stagione dei matrimoni non ha un trailer Tuttavia, siamo sicuri che più vicino alla sua uscita, Netflix ne fornirà uno per aumentare l’interesse per il film.