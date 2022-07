Aggiornamenti sul rilascio della stagione dei matrimoni, cast, sinossi e altro ancora

Stagione dei matrimoni è una commedia romantica in uscita in uscita su Netflix. Il film è diretto da Tom Dey e la sceneggiatura è stata scritta da Shiwani Srivastava.

Nel marzo 2021, Scadenza ha annunciato che Netflix stava lavorando a una commedia romantica con protagonista Vita di Pi (2012) attore Suraj Sharma e Leone (2016) attrice Pallavi Sharda. Se sei curioso di sapere cosa sta succedendo con la produzione e quando sarà disponibile per la visione, continua a leggere per tutti gli ultimi dettagli sul film per Nozze Stagione!

Stagione dei matrimoni uscirà il 4 agosto 2022.

Si dice che sia la commedia romantica da amico a amante 1 ora e 38 minuti lungo, secondo la sua pagina di informazioni ufficiali su IMDb.

Il film sarà interpretato da Pallavi Sharda, Suraj Sharma, Arianna Afsar, Sean Kleier, Veena Sood, Manoj Sood, Sonia Dhillon Tully, Damian Thompson, Ruth Goodwin, Ronica Sajnani, Julius Cho e Rizwan Manji. Per quanto riguarda chi sta interpretando chi, ecco cosa sappiamo!

Stagione dei matrimoni sembra la commedia romantica perfetta per l’estate, il che è appropriato dal momento che Netflix sta celebrando una “estate dell’amore”.

Logline:

Spinti dai genitori per trovare il coniuge, Asha (Pallavi Sharda) e Ravi (Suraj Sharma) fingono di frequentarsi per sopravvivere a un’estate di matrimoni, ma si ritrovano a innamorarsi l’uno dell’altro mentre lottano per bilanciare chi sono con chi i loro genitori vuoi che lo siano.

Se desideri una sinossi più lunga, di seguito Netflix rivela maggiori informazioni su cosa puoi aspettarti da questo dolce nuovo film.

Sinossi:

Dopo aver rotto il suo fidanzamento, aver lasciato una carriera bancaria di successo in città e essersi trasferita nel New Jersey per un nuovo inizio, Asha (Pallavi Sharda) non potrebbe sentirsi più viva. Sua madre, d’altra parte, pensa che la sua figlia maggiore stia per perdere una vita di felicità se non distoglie l’attenzione dal suo nuovo lavoro di startup e la mette invece sulla ricerca di un marito.

Prendendo in mano la situazione, la madre di Asha crea un profilo di appuntamenti online per organizzare Asha con una corrispondenza “perfetta”. Entrano Ravi (Suraj Sharma) – o meglio i genitori di Ravi – che hanno la stessa identica idea per il loro figlio. Il primo appuntamento riluttante di Asha e Ravi è un fallimento e scoprono rapidamente che ognuno si trova in un posto apparentemente diverso nella loro vita in questo momento.

Dopo aver realizzato che sua madre è implacabile e non si arrende, Asha propone un piano a Ravi che sarebbe una vittoria per entrambi: una finta relazione per essere l’un l’altro appuntamento per superare la stagione dei matrimoni imminente. Attraverso innumerevoli inviti, balli e vestiti nei prossimi tre mesi, Asha e Ravi scoprono lentamente che potrebbero avere più cose in comune di quanto pensino. Forse i loro genitori avevano in mente qualcosa, dopotutto.