Aggiornamenti sul rilascio della stagione 3 di Warrior Nun: sta per succedere un’altra stagione?

Finalmente, suora guerriera è tornato su Netflix con la sua seconda stagione dopo una pausa di oltre due anni. La serie fantasy ha debuttato a luglio 2020 e ha affascinato il pubblico con la sua trama avvincente. La storia segue un’orfana di nome Ava Silva (Alba Baptista) che scopre di avere poteri soprannaturali e si unisce a una squadra di potenti suore che combattono i demoni.

suora guerriera la stagione 2 è stata appena rilasciata nelle prime ore di questa mattina, giovedì 10 novembre 2022, e già i fan chiedono una potenziale terza stagione. Non entreremo in spoiler per la fine della seconda stagione, ma ha sicuramente gli spettatori che mettono in discussione tutto. C’è un colpo di scena piuttosto importante che cambierà tutto per Ava andando avanti. E, naturalmente, questo significa che abbiamo bisogno di più episodi per vedere cosa farà dopo!

Ma è suora guerriera la stagione 3 è già confermata? Ecco cosa sappiamo!

La stagione 3 di Warrior Nun è in arrivo?

A quest’ora, suora guerriera la stagione 3 non è stata ancora annunciata. Non è insolito, tuttavia, visto che la seconda stagione è uscita proprio oggi. Netflix dovrà analizzare il pubblico dei nuovi episodi prima di prendere qualsiasi decisione riguardo al futuro dello show. Quindi, se ami questo spettacolo e vuoi vederlo continuare, assicurati di partecipare presto alla stagione 2 della maratona e dillo ai tuoi amici lo stesso! I numeri iniziali sembrano davvero importare.

In un’intervista del luglio 2020 con Inverse, il creatore della serie Simon Barry ha parlato del futuro della serie, dicendo: “Con suora guerriera, gli darei una finestra perché siamo ancora all’inizio del processo di sviluppo. Qualsiasi cosa tra le cinque e le sette stagioni sarebbe adorabile.

La prima stagione di suora guerriera era senza dubbio popolare, ma devo chiedermi se gran parte di ciò sia dovuto al fatto che è uscito durante la pandemia di COVID-19. Incrociamo le dita, vedremo un numero elevato di spettatori per la seconda stagione, ma in caso contrario, c’è la possibilità che Netflix dia a questo l’ascia.

Ti terremo aggiornato non appena avremo notizie su un potenziale suora guerriera stagione 3.