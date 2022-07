Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Young Royals, cast, stato delle riprese e altro ancora

Giovani reali è ora in streaming su Netflix! La nuova serie originale Netflix è stata presentata in anteprima giovedì 1 luglio 2021 ed è stata rapidamente rinnovata per una seconda stagione.

Dopo che i fan si sono abbuffati della prima stagione della nuova serie su Netflix, tutti si chiedono quando il Giovani reali La data di uscita della stagione 2 sarà. Sembra che i fan dovranno continuare ad aspettare, anche se potrebbe non essere un’attesa troppo lunga ora.

Netflix ha ordinato Giovani reali stagione 2 a settembre 2021 con la promessa che la stagione sarebbe stata rilasciata nel 2022. In questo momento, è ancora sulla buona strada per essere una delle migliori uscite dell’anno.

Abbiamo condiviso ciò che sappiamo sul Giovani reali data di uscita della seconda stagione, cast, sinossi, trailer e altro di seguito.

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Young Royals

Per fortuna, Netflix ha rinnovato Giovani reali per la stagione 2 e ha anticipato che sarebbe stato rilasciato nel 2022. Il 1 luglio, Netflix ha annunciato sulla sua pagina Twitter ufficiale che la seconda stagione arriverà sullo streamer a volte novembre 2022

Incrociando le dita, alla serie per adolescenti viene data una data di uscita all’inizio di novembre. Preferiremmo vedere Giovani reali stagione 2 prima piuttosto che dopo.

Cast della seconda stagione di Young Royals

Sebbene Netflix non abbia fornito l’annuncio completo del casting per la stagione 2, sappiamo senza dubbio che ci riuniremo con Wilhelm e Simon tornerà per di più!

Non è difficile presumere che il cast principale tornerà per la stagione 2. Abbiamo condiviso i membri del cast principale della prima stagione che torneranno per la stagione 2:

Edvin Ryding nel ruolo del principe Guglielmo di Svezia

Omar Rudberg nel ruolo di Simon Eriksson

Malte Gårdinger come agosto di Årnäs

Frida Argenton nel ruolo di Sara Eriksson

Nikita Uggla nel ruolo di FElice Ehrencrona

Stato delle riprese della seconda stagione di Young Royals

La seconda stagione di Giovani reali ha iniziato le riprese nel febbraio 2022, come annunciato in un video promozionale con i protagonisti della serie. L’11 maggio, Netflix ha annunciato su Twitter che le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente terminate.

La post-produzione può spesso richiedere fino a sei mesi negli spettacoli Netflix, il che porterebbe l’uscita della stagione 2 a novembre 2022. Ma è un ottimo segno che le riprese si sono concluse prima dell’estate e siamo sicuri di ricevere ulteriori aggiornamenti da il cast e Netflix che portano a un annuncio.

Le prime foto della seconda stagione di Young Royals

Il 30 giugno 2022, Netflix ha pubblicato quattro foto della prossima nuova stagione di Giovani reali, e i fan si sono scatenati! Le foto anticipano un piccolo assaggio di ciò che accadrà nella stagione successiva. Guarda le immagini qui sotto!

Restate sintonizzati per ulteriori notizie in merito Giovani reali stagione 2!

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.