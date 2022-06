Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Love on the Spectrum negli Stati Uniti: sta per succedere un’altra stagione?

La serie di docu-reality romantici di Netflix L’amore sullo spettro degli Stati Uniti è diventato un punto di riferimento nelle classifiche e non c’è da meravigliarsi se molti abbonati vorrebbero sapere se ci sono novità in merito L’amore sullo spettro degli Stati Uniti stagione 2.

La versione australiana dello spettacolo, che ha due stagioni con nove voci, è stata un successo di abbonati e ha ricevuto recensioni favorevoli, rendendo uno spinoff americanizzato la prossima mossa ovvia per lo streamer. L’amore sullo spettro degli Stati Uniti è stato presentato per la prima volta il 18 maggio 2022 e ha trascorso molto tempo ai vertici delle classifiche degli streamer, indicando che questa versione ha anche risuonato bene con gli spettatori.

Ancora una volta, il Amore sullo spettro franchising mette in mostra le persone nello spettro dell’autismo che navigano nel complesso mondo delle relazioni e nel regno in continua evoluzione degli appuntamenti. La prima puntata contiene sei voci divertenti che i fan non vorranno perdere.

Tra tutti i programmi di appuntamenti disponibili sul servizio di streaming, è difficile dirlo L’amore sullo spettro degli Stati Uniti offre un’esperienza unica che si distingue dalla concorrenza. La serie di realtà romantiche è eccezionale e ha senso che le persone vogliano vederne di più!

Love on the Spectrum US stagione 2 arriverà su Netflix?

Sfortunatamente, al momento non ci sono notizie di alcun tipo in merito all’eventuale o meno L’amore sullo spettro degli Stati Uniti la stagione 2 sta per accadere e non ci sono ancora notizie ufficiali di alcun tipo di rinnovo. È ancora presto, e potrebbe benissimo essere da un giorno all’altro che arrivano notizie di altri episodi in arrivo.

Il Amore sullo spettro la serie dall’Australia ha annunciato che avrebbe avuto un seguito nel settembre 2020, quasi un anno dopo il debutto del primo episodio. Quindi sembrerebbe se un’altra puntata fosse nelle carte per il L’amore sullo spettro degli Stati Unitic’è ancora tempo per i responsabili per ordinare più voci.

Love on the Spectrum US è stato cancellato?

Non sapendo se o no L’amore sullo spettro degli Stati Uniti la stagione 2 che accadrà potrebbe far preoccupare alcuni fan. Ma la buona notizia da ricordare è che la serie non è stata ufficialmente cancellata e se quell’avviso tutt’altro che ideale non è stato diffuso, c’è ancora speranza per una seconda stagione.

Le riprese di Love on the Spectrum negli Stati Uniti sono la seconda stagione?

Non si sa ancora se sono in corso delle riprese per la seconda stagione non ancora annunciata L’amore sullo spettro degli Stati Uniti Qualsiasi informazione sul programma delle riprese arriverà sicuramente sulla scena molto più vicino all’annuncio della data di uscita.

Previsioni sul rilascio della seconda stagione di Love on the Spectrum negli Stati Uniti

L’originale Amore sullo spettro la prima serie è stata presentata per la prima volta a novembre 2019 e la seconda è arrivata a maggio 2021. La prima esecuzione della versione americana è uscita a maggio 2022, il che, se si dovesse indovinare, probabilmente significherebbe che se dovesse verificarsi un’altra uscita, è saggio supponiamo che L’amore sullo spettro degli Stati Uniti la stagione 2 potrebbe uscire nell’estate del 2024. Cioè se segue lo stesso calendario della sua controparte australiana.

Questa è solo una speculazione in questo momento poiché nulla è stato ufficialmente scolpito nella pietra per quanto riguarda la data di uscita per l’ancora da annunciare L’amore sullo spettro degli Stati Uniti stagione 2.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti man mano che escono L’amore sullo spettro degli Stati Uniti stagione 2, continua a seguire Netflix Life.