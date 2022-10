Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Lincoln Lawyer, riprese, libro e altro ancora

L’avvocato Lincoln è ora su Netflix e il nuovo dramma legale potrebbe suonare familiare ad alcuni poiché condivide un titolo e una storia con un film di successo e una serie di libri. Ma la nuova iterazione della saga di Mickey Haller tornerà per saperne di più? Ecco cosa sappiamo L’avvocato Lincoln stagione 2.

Manuel Garcia-Rulfo è protagonista L’avvocato Lincoln nei panni dell’avvocato difensore Mickey Haller, che si ritrova di nuovo in sella dopo alcune battute d’arresto personali. Mentre torna al lavoro in grande stile, affronta il caso di omicidio di alto profilo di un miliardario tecnologico.

La serie vede anche la partecipazione di Neve Campbell e Becki Newton nei panni delle ex mogli di Haller, nonché di altri personaggi secondari che rendono l’affascinante dramma legale un film imperdibile.

Ma lo farà L’avvocato Lincoln stagione 2 succede su Netflix? Ecco cosa sappiamo finora sugli aggiornamenti di rilascio, il cast, i libri e molto altro!

Quante stagioni ci sono di The Lincoln Lawyer?

A maggio 2022, c’è solo una stagione di L’avvocato Lincoln disponibile per lo streaming su Netflix. Se vuoi saperne di più sulla storia, dai un’occhiata alla serie di libri di Michael Connelly o all’omonimo film del 2011 con Matthew McConaughey nei panni di Mickey Haller.

Ci sarà una seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

Sì! Il 14 giugno, Netflix ha annunciato L’avvocato Lincoln era stato rinnovato per la stagione 2. Netflix in genere annuncia decisioni di rinnovo già un mese dopo l’uscita di una nuova serie o stagione, anche se ultimamente è noto che lo streamer estende il periodo di attesa fino a tre mesi o più. Per fortuna, abbiamo avuto solo un mese.

C’è sicuramente abbastanza materiale originale per mantenere la serie in giro per più stagioni, dovremo aspettare e vedere come si comporta la premiere prima che Netflix annunci una decisione sulla serie L’avvocato Lincoln stagione 2. Ci aspettiamo sicuramente grandi cose da questo show.

Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Lincoln Lawyer

Da L’avvocato Lincoln la stagione 2 ha ottenuto il via libera da Netflix, non aspettarti un periodo di attesa molto lungo tra le stagioni. Sembra che il cast e la troupe stiano tornando al lavoro per girare un’altra stagione entro la fine del 2022 per un’uscita l’anno successivo.

Una seconda stagione potrebbe arrivare non appena la fine dell’estate 2023, anche se con una data di conclusione della produzione fissata provvisoriamente per marzo 2023, è più probabile che ci sarà un’uscita per l’autunno 2023. Semmai, la stagione potrebbe essere rilasciata a ottobre o novembre 2023, ma questa è solo una previsione iniziale per il ritorno di Topolino.

Quando verranno girate le riprese della seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

A quanto pare, le telecamere inizieranno a girare nella seconda stagione di L’avvocato Lincoln molto presto! Secondo What’s on Netflix, le riprese L’avvocato Lincoln la stagione 2 dovrebbe iniziare il 31 ottobre e continuare fino al 23 marzo 2023.

A causa di questo programma di produzione, possiamo aspettarci che la serie prenda alcune pause durante le festività natalizie a novembre e dicembre. Anche se questo potrebbe potenzialmente far durare la produzione più a lungo del solito, sembra ancora probabile un avvolgimento delle riprese primaverili.

Il cast dell’avvocato Lincoln

Visto il tipo di spettacolo L’avvocato Lincoln si è prefissato di essere un dramma legale procedurale, sebbene serializzato, che potrebbero essere aggiunti nuovi personaggi e membri del cast in ogni stagione aggiuntiva. Ma ci aspettiamo che questi clienti abituali rimangano:

Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Mickey Haller

Neve Campbell nel ruolo di Maggie McPherson (ricorrente)

Becki Newton come Lorna

Jazz Raycole come Izzy

Angus Sampson nel ruolo di Cisco

Krista Warner nel ruolo di Hayley Haller

Christopher Gorham ha recitato nella prima stagione nel ruolo del cliente e miliardario di Topolino Trevor Elliott, anche se probabilmente non sarebbe tornato per la seconda stagione.

Neve Campbell sarà nella seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

Per fortuna sì! Come stato sopra, Neve Campbell tornerà nella seconda stagione nel ruolo di Maggie McPherson, ma il suo ruolo è stato ridotto da regolare a ricorrente. Campbell ha ottenuto il ruolo principale nella prossima serie della ABC Avalon da L’avvocato Lincoln creatore David E. Kelley.

È agrodolce che non vedremo Campbell in ogni episodio e, potenzialmente, senza una sua trama per l’intera stagione, siamo ancora entusiasti di vedere Maggie apparire nel corso della stagione e vedere cosa potrebbe riservarle il futuro nel serie.

Su quale libro è basata la seconda stagione di The Lincoln Lawyer?

Mentre il film del 2011 L’avvocato Lincoln adatta il primo libro di Mickey Haller, la serie Netflix adatta il secondo: Il verdetto d’ottone. Prima dell’annuncio del rinnovo, non era chiaro se la serie sarebbe stata inserita nell’ordine del libro per una stagione successiva. Ma in tal caso, L’inversione sarebbe la prossima stagione 2.

Lo riporta Variety L’avvocato Lincoln anche la stagione 2 durerà 10 episodi e sarà basata sul libro Il quinto testimone, che è il quarto libro della serie.

In totale, ci sono sei libri di Mickey Haller dell’autore Michael Connelly, lasciando altri cinque per la serie Netflix da cui attingere. Il personaggio appare anche in un certo numero di Boschi libri, che spalancano anche quella porta.

Resta sintonizzato per saperne di più L’avvocato Lincoln notizie e aggiornamenti sulla seconda stagione da Netflix Life!