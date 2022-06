Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Intimacy: sta succedendo un’altra stagione?

I fan dei seducenti thriller politici si stanno perdendo se non li hanno visti Intimità su Netflix, e coloro che hanno apprezzato la storia intrigante sono sicuramente ansiosi di sapere cosa sta succedendo Intimità stagione 2?

Netflix ha una miriade di eccellenti serie spagnole pronte per lo streaming in questo momento, tra cui Chi ha ucciso Sara, Narcos, Sky Rojo e la sua ultima aggiunta ben realizzata, Intimità. Quest’ultima voce è stata un’esperienza stimolante per gli abbonati e non è scioccante sapere che vogliono di più.

La prima corsa ha visto gli spettatori con il fiato sospeso in quello che può essere descritto solo come un enigmatico thriller politico con una narrativa d’attualità ben realizzata che offre uno sguardo illuminante sui problemi della privacy nell’era moderna. Rapina di denaro l’attrice Itziar Ituño brucia ancora una volta sullo schermo Intimità e offre un’altra performance soddisfacente lasciando la domanda di più episodi ai massimi storici.

Ecco tutto ciò che i fan devono sapere sulla situazione con la stagione 2 di Intimità.

Intimità stagione 2 arriverà su Netflix?

Non ci sono state nuove voci o rapporti su alcun tipo di continuazione della serie thriller spagnola a questo punto, e non si sa se sono in arrivo notizie di un rinnovo. Finora, Netflix sembra mantenere privati ​​i suoi piani e nessuno sa cosa accadrà Intimità stagione 2.

Intimità è stato rilasciato per la prima volta il 10 giugno 2022 ed è ancora molto presto nel gioco, lasciando molto tempo per un rinnovo. Anche se nulla è scolpito nella pietra, potrebbe esserci ancora speranza Intimità stagione 2.

L’intimità è cancellata?

C’è sempre la possibilità che i fan ottengano un’altra stagione se lo spettacolo evita di ricevere un avviso di cancellazione ufficiale. Finora, Intimità deve ancora prendere l’ascia, il che significa che c’è speranza per un’altra sessione del thriller spagnolo ben realizzato.

Spettacoli che fanno bene, tipo Cose più strane e Banche Esternehanno diverse iterazioni disponibili sullo streamer, mentre alcuni programmi popolari come Bebop cowboy e L’eredità di Giove sono stati i successi che sono stati bruscamente cancellati. I fan dovranno sicuramente assicurarsi di aspettare e vedere cosa riserva il futuro per la stagione 2 di Intimacy.

Intimità stagione 2 riprese?

Non sembra Intimità la stagione 2 inizierebbe le riprese senza ottenere la notizia ufficiale da Netflix che altri episodi sono in programma. Dato che ancora non è successo, sembrerebbe che la seconda manche ancora da annunciare debba ancora iniziare a girare.

Lo stato della produzione successiva dello spettacolo diventerà più chiaro intorno o dopo la notizia di un rinnovo e sicuramente prima dell’annuncio della data di uscita, che è come di solito va fatto. Fino ad allora, i fan possono rivivere tutti i momenti avvincenti della prima stagione di Intimità ancora e ancora.

Pronostici sul rilascio della seconda stagione di Intimacy

Può essere difficile stimare quando un’altra serie di episodi di uno spettacolo Netflix farà il suo debutto. Varia con ogni serie e non c’è stata davvero una linea temporale coerente quando si tratta delle versioni dello streamer.

Intimità la stagione 2 potrebbe benissimo arrivare nell’estate del 2023. Ma ancora una volta, è ancora molto presto, e questa è solo una speculazione poiché non abbiamo ancora notizie sul rinnovo.