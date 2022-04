Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione di Heartstopper: sta per succedere un’altra stagione?

Fermacuori è un nuovo teen drama britannico basato su una graphic novel con lo stesso nome di Alice Oseman. Pubblicato venerdì 22 aprile 2022, è probabile che il teen drama attiri chiunque gli sia piaciuto A tutti i ragazzi che ho amato prima o Io non ho mai. Ma ora che la prima stagione è uscita, ci arriveremo Fermacuori stagione 2?

Con Joe Locke e Kit Connor, la serie di otto episodi segue Charlie Spring (Locke) e Nick Nelson (Connor) che diventano amici quando condividono la stessa classe. Ma quell’amicizia si trasforma presto in qualcosa di più mentre trascorrono del tempo insieme. E mentre Charlie è apertamente gay (ed è stato vittima di bullismo per questo), Nick sta scoprendo che potrebbe non essere etero.

Lo spettacolo è stato creato e scritto dall’autore della serie e, sulla base delle prime recensioni, sarà un grande successo. I libri erano incredibilmente carini, commoventi e belli e sembra che anche i creatori abbiano inserito quelle vibrazioni nello spettacolo. Quando un autore partecipa alla creazione di una serie basata sui suoi libri, di solito è un buon segno.

Il cast comprende Joe Locke, Kit Connor, Momo Yeung, Joseph Balderrama, Sebastian Croft, Yasmin Finney, William Gao, Jenny Walser, Rhea Norwood e Fisayo Akinade.

Stato di rinnovo della stagione 2 di Heartstopper

Al momento (19 aprile), non ci sono novità in merito al rinnovo Fermacuori. Considerando che ci sono quattro libri nel Fermacuori serie, ci sono buone possibilità che lo spettacolo possa essere rinnovato per almeno un’altra stagione. Dita incrociate!

Previsioni sulla data di uscita della seconda stagione di Heartstopper

La prima stagione è stata girata da aprile 2021 a giugno 2021. Lo spettacolo è uscito circa 10 mesi dopo e se dai a Netflix almeno un mese o due Netflix per promuovere lo spettacolo (se lo promuoveranno), post-produzione ci sono voluti circa 8 mesi.

Se seguiamo quella sequenza temporale, se lo spettacolo viene rinnovato quest’estate, le riprese potrebbero iniziare alla fine del 2022 o all’inizio del 2023. Questo ci darebbe la stagione 2 intorno all’autunno o all’inverno del 2023 e non prima. Se si attengono alla data di uscita di aprile, non l’avremmo fino al 2024. Da fan, fa male a dirsi.

Fermacuori è ora disponibile per lo streaming.