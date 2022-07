Aggiornamenti sul rilascio dei campioni, cast, sinossi, riprese e altro ancora

Preparati perché Netflix ha acquisito i diritti per lo streaming del prossimo dramma televisivo britannico, Campione!

La serie in uscita, coprodotta da Netflix e BBC One, è un residuo dei titoli originali Netflix Ribelle e Julie e i fantasmi in quanto ha tanto dramma quanto la serie spagnola del 2022, ma ha anche l’inebriante capacità lirica di quest’ultima serie musicale. Quindi, se stavi cercando un nuovo spettacolo di cui diventare fan, Campione è quello da tenere d’occhio.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul dramma musicale.

Aggiornamenti sul rilascio dei campioni

Al momento, non abbiamo una data di uscita per la serie, poiché è ancora nelle prime fasi di produzione. Tuttavia, speriamo di poter vedere lo spettacolo entro e non oltre l’inverno 2022 o la primavera 2023.

Cast campione

Ombra e Ossa l’attrice Genesis Lynea è presente in questo nuovo titolo. Accanto a lei ci sono Piccola asciadi Francis Lovehall, Surfterapia protagonista Kerim Hassan, Medici l’attrice Rachel Adedeji, Corpo d’acqua‘s Adeyinka Akinrinade, e molti altri attori e attrici da dove proviene.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast di Campione finora:

Deja J Bowens

Malcom Kamulete

Nadine Marshall

Ray BLK

Ray Fearon

Jo Martin

Tom Forbes

Karl Collins

I ruoli di ogni stella sono sconosciuti al momento. Speriamo di saperne di più nel corso dell’anno.

Sinossi del campione

Dopo la sua scarcerazione, Bosco Champion vuole tuffarsi nell’industria musicale per voltare pagina. Inutile dire che ciò comporta molte sfide, poiché il mondo rap del Regno Unito è già saturo di talenti infiniti. Eppure, si propone di diventare il meglio del meglio. Questo finché non scopre che anche sua sorella ha grandi sogni di diventare una superstar e farà anche di tutto per essere la numero uno.

Il legame tra fratelli viene messo alla prova, mettendo in dubbio se il sangue sia davvero più denso dell’acqua. La risposta sarà rivelata abbastanza presto, ma fino ad allora, vedere la sinossi completa per Campione (tramite Varietà) di seguito:

Il “Champion” infuso di musica racconta la storia esplosiva di ciò che accade quando la fama si scontra con la famiglia. Lo spettacolo segue la sensazione del rap Bosco Champion, che è tornato a casa dalla prigione e pronto a dominare l’industria musicale. Ma quando il talento della sua doverosa sorella minore Vita viene scoperto dalla rivale di Bosco, Bulla, esce dall’ombra di suo fratello per diventare un’artista a pieno titolo, mettendo i fratelli Champion l’uno contro l’altro e facendo a pezzi l’intera famiglia nel processo.

Le riprese del campione

Le società di produzione Balloon Entertainment e All3Media (supportate da New Pictures) sono i nostri co-produttori per questo titolo. Attualmente, queste società stanno lavorando sodo per filmare lo spettacolo nel Regno Unito, quindi ci vorrà un po’ di tempo prima di ricevere foto in anteprima e/o trailer teaser. Siamo sicuri che varrà la pena aspettare, soprattutto perché Danielle Scott-Haughton, Imogen O’Sullivan e Pelli il co-creatore Bryan Elsley sono solo alcuni dei tanti produttori esecutivi che guidano la carica!

Con il passare del tempo, siamo sicuri di ricevere ancora più aggiornamenti in merito Campionequindi assicurati di tornare presto a trovarci per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità!