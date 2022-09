Aggiornamenti sul rilascio, cast, sinossi, teaser e altro di The Mother

La madre La mega pop star Jennifer Lopez sta arrivando sullo streamer e stiamo tenendo traccia di tutti i dettagli importanti sul prossimo film originale Netflix.

Il Madre è un film d’azione diretto da Niki Caro da una sceneggiatura co-scritta da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig. Potresti conoscere Caro dal suo lavoro nel film live-action del 2020 Mulan. Berloff è noto per aver co-scritto il dramma biografico Direttamente da Compton. Green è stato lo showrunner della HBO Paese di Lovecraft, e Craig ha co-scritto il film sui supereroi del 2022 Il Batman.

Vertigo Entertainment e Nuyorican Productions hanno prodotto il film. Nuyorican Productions è una società di produzione co-fondata da Lopez e Benny Medina.

Di seguito, abbiamo condiviso tutto ciò che devi sapere sul film d’azione.

Aggiornamenti sulla versione Madre

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale. Tuttavia, il film è confermato in arrivo maggio 2023. Incrociando le dita, Netflix distribuisce una versione di inizio maggio. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Il cast della madre

Purtroppo, non abbiamo i nomi dei personaggi di ogni membro del cast. Tuttavia, quando Netflix rilascerà i ruoli dei membri del cast, saremo sicuri di condividere.

Ecco l’elenco completo del cast principale tramite IMDb:

Jennifer Lopez come protagonista

Giuseppe Fiennes

Omari Hardwick

Gael Garcia Bernal

Paolo Raci

Lucia Paez

Jesse Garcia

Yvonne Senatore Jones

Puoi controllare La madrepagina ufficiale di IMDb se vuoi vedere il cast completo e la troupe.

Sinossi La madre

Il film d’azione segue una micidiale assassina (Jennifer Lopez) che è in fuga da anni ma è costretta a uscire allo scoperto per proteggere la figlia che ha lasciato da pericolosi assalitori.

Il teaser della madre

Durante il TUDUM di Netflix, lo streamer ha rilasciato un emozionante teaser ufficiale!

Stiamo ancora aspettando la data di uscita ufficiale e il trailer, quindi assicurati di tornare costantemente in questo spazio. Non appena riceveremo queste importanti informazioni, ci assicureremo di condividerle con te. Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali aggiornamenti La madre!