Aggiornamenti di rilascio Scegli o muori 2: è in arrivo un sequel?

SCEGLI O MORI. Sul set di Scegli o muori. Cr. © CURSR FILMS LIMITED 2022

Scegli o muori è arrivato su Netflix il 15 aprile e il film horror ricco di suspense è un film teso e implacabile che terrà gli spettatori incollati allo schermo dall’inizio alla fine. Potrebbe diventare uno dei migliori film Netflix del 2022?

Iola Evans recita al fianco Educazione sessuale allume Asa Butterfield nei panni di due amici tentati dall’opportunità di vincere un premio in denaro non reclamato da un misterioso videogioco degli anni ’80. Ma quando riavviano il gioco, si ritrovano catapultati in un mondo surreale di horror di livello successivo. Butterfield ed Evans sono raggiunti dall’attore veterano Eddie Marsan e da un divertente cameo dell’icona dell’horror Robert Englund.

L’intenso film thriller segna il debutto alla regia di Toby Meakins. Ma dopo quel finale scioccante, la maggior parte degli spettatori si chiederà se il film sarà seguito da Scegli o muori 2. Per quanto tutti vorremmo un sequel del nuovo film Netflix, ecco cosa sappiamo finora sul futuro del film.

Ci sarà un sequel Scegli o muori?

Basato sul finale del film, esso fa sembra che un seguito potrebbe essere possibile. Il film ha un ottimo sequel che prepara il futuro di Kayla e quello del gioco CURS>R. Alla fine di Scegli o muori (SPOILER!) Kayla sembra pronta a usare il gioco per esigere giustizia da vigilante.

L’esistenza o meno di un sequel sarà probabilmente determinato dalle prestazioni del film per Netflix. Non so se il film è stato realizzato pensando a un sequel, ma è possibile! Evans sta attualmente girando una miniserie, ma non sembra avere un altro progetto in programma subito dopo, quindi potrebbe essere libera di tornare per Scegli o muori 2 se succede.

Vuoi un sequel del nuovo film? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e guarda Scegli o muori solo su Netflix.