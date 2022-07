Aggiornamenti della stagione 7 di Riverdale, cast, spoiler della stagione 6, rilascio di Netflix e altro ancora

Sebbene sia musica per le orecchie di alcune persone, alcuni fan saranno sicuramente devastati da vedere Riverdale la stagione 7 pone fine allo spettacolo più pazzo della televisione. La CW ha annunciato che la settima stagione sarebbe stata l’ultima per la serie misteriosa di successo che ha dato nuova vita ai personaggi di Archie Comics.

Non è un segreto Riverdale ha polarizzato alcuni fan che non sono stati totalmente d’accordo con il suo impegno nel campo e nelle storie là fuori. Ma devi ammettere che lo spettacolo ha spinto i confini di cosa aspettarsi da un dramma adolescenziale.

Nell’ultima stagione della serie, Riverdale incorporava elementi soprannaturali per raccontare la sua storia più ambiziosa. Archie ei suoi amici combattono un nuovo cattivo che cerca di distruggere la loro città natale, facendo Riverdale stagione 6 un pasticcio davvero magico che devi vedere per credere.

Ma da cosa possiamo aspettarci Riverdale stagione 7? Ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’imminente stagione finale della serie CW di successo, inclusi i tempi in anteprima, gli aggiornamenti del cast, gli spoiler della sesta stagione e quando iniziare a risparmiare spazio nella tua watch list di Netflix.

La stagione 7 di Riverdale è l’ultima?

Sì! La CW ha annunciato insieme al rinnovo che la settima stagione sarebbe stata l’ultima Riverdale. Anche se la rete alla fine ha cancellato un gran numero delle sue serie veterane, Mark Pedowitz ha dichiarato di credere nel dare un buon commiato agli spettacoli di lunga durata.

Quando arriverà la stagione 7 di Riverdale su The CW?

L’ultima stagione di Riverdale non arriverà su The CW nella stagione autunnale. Anche se spettacoli come Camminatore e I Winchester sarà presentato in anteprima ad ottobre, Riverdale la stagione 7 non arriverà sulla rete fino al 2023.

Sebbene sia stata designata come una premiere di metà stagione, ciò non significa necessariamente che la stagione debutterà a gennaio. Secondo The Wrap, la settima stagione potrebbe essere presentata in anteprima nella primavera del 2023 e ciò potrebbe significare qualsiasi cosa da febbraio a maggio (anche se non possiamo immaginare che The CW terrà l’ultima stagione molto più tardi di marzo).

Cast della settima stagione di Riverdale

Possiamo presumere che i seguenti membri del cast torneranno come personaggi abituali della serie per l’ultima stagione:

KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews

Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper

Camile Mendes nel ruolo di Veronica Lodge

Cole Sprouse nel ruolo di Jughead Jones

Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl Blossom

Casey Cott nel ruolo di Kevin Keller

Charles Melton nel ruolo di Reggie Mantle

Vanessa Morgan nel ruolo di Toni Topaz

Drew Ray Tanner nel ruolo di Zanne Fogarty

Erinn Westbrook nel ruolo di Tabitha Tate

Mädchen Amick nel ruolo di Alice Cooper

Speriamo di non vedere nessun membro del cast uscire prima dell’ultima stagione. Inoltre, potrebbero esserci alcune nuove guest star aggiunte alla stagione 7, così come alcuni vecchi volti familiari che tornano per un’ultima apparizione.

Perché KJ Apa si è tagliato i capelli?

Il 28 luglio, KJ ​​Apa ha condiviso una foto sul suo account Instagram sfoggiando il suo colore naturale di capelli scuri e un nuovo taglio alla moda. Naturalmente, molti fan si sono chiesti se questa nuova acconciatura avesse qualcosa a che fare con l’abbandono dell’attore come Archie Riverdale. Dove sono i capelli rossi?!

Non aver paura! Durante la sua pausa dalla serie di successo, Apa sta girando un nuovo film chiamato Una mossa veloce, che richiedeva un nuovo look. Considerando i capelli più lunghi di Archie nella stagione 6, sarà interessante la lunghezza che Apa porta per la stagione 7. Anno nuovo, nuovo Archie!

Spoiler da Riverdale stagione 6 avanti!

Cosa succede nella sesta stagione di Riverdale?

Come precedentemente menzionato, Riverdale la sesta stagione è stata una delle stagioni più ambiziose della serie in quanto ha aperto lo spettacolo a elementi soprannaturali. Nei cinque episodi dell’evento “Rivervale”, veniamo introdotti in un universo alternativo pieno di orrore e magia.

Dopo l’esplosione della bomba che conclude la stagione 5, Archie ei suoi amici scoprono di aver acquisito misteriosi superpoteri. Successivamente vengono a sapere che l’esplosione ha causato una spaccatura tra Riverdale e Rivervale, consentendo alla magia di quest’ultimo di filtrare nella città addormentata.

L’equipaggio si unisce per impedire all’immortale e potente Percival Pickens di prendere il controllo e distruggere la città nel tentativo di vendicarsi degli antenati della città. Anche se alla fine ha messo fine a Percival, esce oscillando. Dovremo aspettare e vedere se la trama della sesta stagione ha un’influenza sul Riverdale sinossi della settima stagione

Aggiornamenti sulla versione Netflix della stagione 7 di Riverdale

quando Riverdale la stagione 7 arriverà su Netflix negli Stati Uniti dipenderà da quando la stagione sarà presentata in anteprima e terminata. L’ultima stagione arriverà su Netflix otto giorni dopo la messa in onda del finale della serie su The CW.

Dal momento che la stagione è pronta per una premiere nel 2023, Netflix riceverà l’ultima stagione di Riverdale più tardi quell’anno. La nostra migliore previsione sarebbe che gli episodi finali cadranno tra la fine dell’estate o l’autunno 2023, ma terremo aggiornati i fan.

Resta sintonizzato per saperne di più Riverdale notizie e aggiornamenti sulla stagione 7 da Netflix Life!