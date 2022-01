Aggiornamenti della stagione 5 e 6 di “The Crown”: controlla la data di uscita, il cambio di cast e i dettagli di produzione

La storia della vita della regina Elisabetta II intriga e affascina il mondo. ‘La corona’ è una popolare serie Netflix che ritrae le lotte e le sfide della vita affrontate dalla regina Elisabetta e dalla sua famiglia. Per qualcuno a cui piacciono i fatti e le storie storiche, questa serie Netflix è una miniera d’oro. In precedenza è stato affermato che ‘La corona’ la stagione 5 sarebbe l’ultima stagione. Tuttavia, il creatore e scrittore dello show, Peter Morgan, ha ribaltato la decisione. Ci sarà una sesta stagione per lo show, diamo un’occhiata alle date di produzione e ai cambiamenti nel cast.

Data di uscita e dettagli di produzione della quinta e sesta stagione di “The Crown”.

Questo dramma storico ha accumulato un’enorme base di fan. Nel frattempo, le ultime notizie dai creatori dello spettacolo sono motivo di gioia tra gli accaniti follower. Il creatore e sceneggiatore della serie, Peter Morgan, ha dichiarato: “È diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e realizzare sei stagioni”.

Notizie dal palazzo: possiamo confermare che ci sarà una sesta (e ultima) stagione di @TheCrownNetflix, oltre alle cinque precedentemente annunciate! — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 9 luglio 2020

La quinta stagione sarà presentata in anteprima su Netflix a novembre 2022. Nel frattempo, per la sesta stagione della serie, è stata fornita solo una data provvisoria di agosto 2023 senza chiarimenti su dove avrà luogo la produzione. Peter Morgan ha inoltre affermato che non ci sarà alcuna estensione dell’attuale linea temporale di ‘La corona’ ma sarebbe un’analisi approfondita della storia attuale. “Per essere chiari, la serie 6 non ci avvicinerà più ai giorni nostri, ma ci consentirà semplicemente di coprire lo stesso periodo in modo più dettagliato”, ha detto, asper Deadline.

Cambio di cast per le prossime stagioni

Vedremo Imelda Staunton assumere il ruolo della regina Elisabetta II dalle precedenti regine Olivia Colman e Claire Foy. “A nome del cast e della troupe, non vediamo l’ora di presentarvi la prossima stagione di The Crown nel novembre 2022”, ha detto la nuova regina dello spettacolo.

Inoltre, abbiamo Elizabeth Debicki e Dominic West nei panni della Principessa Diana e del Principe Carlo nella nuova stagione. Insieme a loro, l’attrice Claudia Harrison interpreterà la principessa Anna.

Gli altri includono Leslie Manville nei panni della sorella minore della regina, la principessa Margaret. “Il testimone è stato trasmesso da due formidabili attrici e non voglio davvero deludere la situazione. Inoltre, giocare a fratelli con la mia cara amica Imelda Staunton sarà a dir poco una gioia completa”. lei disse.

Jonathan Pryce nel ruolo del Duca di Edimburgo, il principe Filippo; Senan West, il figlio nella vita reale di Dominic West nei panni del principe William e, infine, Jonny Lee Miller nei panni del Primo Ministro, John Major, si unirà al cast.

Le prossime stagioni di “The Crown” si riveleranno un avvincente orologio mentre scaviamo più a fondo nella storia reale. Quali sono le tue aspettative per le prossime stagioni? Commenta i tuoi pensieri qui sotto.

