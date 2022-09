Aggiornamenti della stagione 3 di Fate: The Winx Saga: sta per succedere un’altra stagione?

Fate The Winx Club Saga Stagione 2. (da sinistra a destra) Precious Mustapha come Aisha, Abigail Cowen come Bloom, Elisha Applebaum come Musa, Eliot Salt come Terra in Fate The Winx Club Saga Stagione 2. Cr. Steffan Hill/Netflix © 2022.

È quasi ora di viaggiare nell’Altromondo perché Destino: La saga delle Winx Manca solo un giorno alla seconda stagione! L’ultima volta che ci siamo lasciati ad Alfea, la signora Dowling (Eve Best) è stata apparentemente uccisa da Rosalind (Lesley Sharp), qualcosa che sarà un grande shock per Bloom (Abigail Cowen) e le sue compagne una volta che lo scopriranno. Il trailer della prossima puntata dimostra che questa sarà un’altra corsa sfrenata per queste fate magiche e non vediamo l’ora di vedere cosa succederà!

Nonostante le recensioni contrastanti da parte della critica, Destino: La saga delle Winx è diventato piuttosto popolare quando è stato presentato per la prima volta nel gennaio 2021 e ha guadagnato una considerevole base di fan. I fan sono rimasti entusiasti quando è stato rinnovato circa un mese dopo e ora si stanno interrogando sul futuro dello spettacolo oltre la stagione 2. La serie fantasy per adolescenti continuerà con una terza puntata?

Ci sarà una stagione 3 di Fate: The Winx Saga?

Nel momento in cui scrivo, Destino: La saga delle Winx la stagione 3 non è stata annunciata. Ciò non significa nemmeno che sia stato cancellato. Poiché la nuova stagione deve ancora uscire su Netflix, non sorprende che lo spettacolo non sia stato rinnovato. Di solito lo streamer impiega del tempo per analizzare i numeri di spettatori prima di decidere se vogliono continuare con una serie o meno.

Per il rinnovo della stagione 2, è stato annunciato circa un mese dopo l’uscita dello show, quindi si spera che ciò significhi che non dovremo aspettare troppo a lungo per notizie su una potenziale terza stagione. Non sembra il creatore di Destino: La saga delle WinxBrian Young, né i membri del cast principale hanno commentato l’arrivo di un’altra stagione, ma speriamo di avere presto un’idea di ciò che pensano.

Se ci speri Destino: La saga delle Winx stagione 3 per accadere, assicurati di trasmettere in streaming la stagione 2 quando arriverà su Netflix questo venerdì, 16 settembre, e invita i tuoi amici a fare lo stesso!