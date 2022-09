Aggiornamenti della sesta stagione di Cobra Kai: sta per succedere un’altra stagione?

Non posso credere che stiamo già per avere un’altra stagione di Cobra Kai! Il dramma del karate è stato un punto fermo per Netflix e i fan sono così entusiasti di entrare in quello che accadrà dopo. Ovviamente, chiunque guardi ricorderà quell’esplosivo finale della stagione 4, guardando mentre i personaggi affrontavano i risultati del torneo di All Valley.

Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ha dimostrato di essere il peggior cattivo che questo franchise abbia mai visto e Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile. Cobra Kai stagione 5 per avvicinarsi persino a eliminarlo.

Cobra Kai la stagione 5 sarà presentata in anteprima su Netflix venerdì 9 settembre alle 00:00 PT / 3:00 ET. Rimarrai alzato fino a tardi stanotte per iniziare a abbuffarti? Non ti biasimeremo! Questo spettacolo è così divertente.

Se ti stai già interrogando sul futuro di Cobra Kai, discutiamo della possibilità di un’altra stagione dopo questa. È Cobra Kai stagione 6 in lavorazione?

Ci sarà un Cobra Kai stagione 6?

Nel momento in cui scrivo, Cobra Kai la sesta stagione non è stata annunciata. Ma non ci preoccuperemmo troppo di questo. Perché Cobra Kai la stagione 5 sta per uscire, non è insolito che non abbiamo ancora avuto notizie su una potenziale prossima stagione. Ovviamente, la stagione 5 è stata annunciata prima dell’uscita della stagione 4, ma è stata solo una piacevole sorpresa.

Secondo le persone dietro Cobra Kaila speranza è stata per “almeno” sei stagioni, quindi c’è motivo di crederci Cobra Kai la stagione 6 sarà annunciata presto. Nel luglio 2022, il co-creatore Jon Hurwitz ha risposto a un fan su Twitter, chiarendo i commenti che erano stati precedentemente fatti sulla quantità di stagioni Cobra Kai avrebbe.

“Siamo stati erroneamente citati nel dire che ci sarebbero state 6 stagioni. Abbiamo detto spesso che speravamo che ci fossero almeno 6 stagioni. Ma vedremo”, ha scritto Hurwitz.

Hurwitz ha anche detto lo stesso giorno su Twitter: “Tutto quello che posso dire è che ci aspettiamo di più Cobra Kai a venire e che il Miyagiverse è tutt’altro che finito.

Questa è un’ottima notizia, ma nonostante i creatori vogliano che lo spettacolo continui, alla fine della giornata tocca a Netflix. Lo streamer probabilmente vorrà analizzare i numeri di spettatori per la stagione 5 prima di prendere qualsiasi decisione. Detto questo, considerando Cobra Kai ha avuto molto successo per lo streamer, prevediamo che la stagione 6 molto probabilmente accadrà. Non ci resta che incrociare le dita e aspettare e vedere.

Resta al passo con noi su Netflix Life per tutti i nostri Cobra Kai copertura della stagione 5 e qualsiasi aggiornamento su una potenziale sesta stagione.