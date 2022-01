Aggiornamenti della data di rilascio di Brazen 2, cast, sinossi e altro ancora

Sfacciato con Alyssa Milano è ora disponibile su Netflix. Vuoi vedere di più su Grace Miller? Ecco cosa sappiamo Sfacciato 2 finora.

Se ti è piaciuto il thriller romantico Sfacciato su Netflix, potresti essere interessato a vedere di più. Il caso è stato chiuso alla fine, ma ciò non significa che non ci saranno mai altri omicidi. Ci saranno sicuramente più casi per il bel detective Ed Jackson. Grace Miller potrebbe ritrovarsi a offrire le sue abilità per aiutare a catturare un altro assassino.

Un sequel non è stato ancora confermato. Non è sorprendente dal momento che il film è appena uscito. Anche i grandi film piacciono Avviso rosso non ha ottenuto un sequel fino a quando il film non ha trascorso del tempo su Netflix per catturare l’attenzione del pubblico. Non ci aspettiamo notizie su un potenziale Sfacciato 2 per un po.

Questo non ci impedisce di guardare alle possibilità di un sequel. Ecco cosa sappiamo finora.

Previsione della data di uscita di Brazen 2

Non c’è ancora una data di uscita poiché il film non è stato confermato. I film non impiegano tanto tempo per essere girati come i programmi TV, quindi se un sequel fosse ordinato nei prossimi mesi, potremmo vedere il film uscito all’inizio del 2023.

Cast di Brazen 2

Speriamo di vedere Alyssa Milano tornare nei panni di Grace Miller. Avremmo anche bisogno di vedere Sam Page tornare nei panni di Ed Jackson.

Questo dipende dal fatto che i due personaggi torneranno, però. Il sequel potrebbe finire per essere un altro libro di Nora Roberts nella sua collezione DC Detectives.

Sinossi di Brazen 2

Non c’è un romanzo sequel. Grace Miller e Ed Jackson non tornano in altri libri di Nora Roberts. Ciò rende difficile indovinare quale potrebbe essere la sinossi di un sequel.

Invece di creare un nuovo omicidio da risolvere per Grace ed Ed, è possibile che Netflix possa guardare un altro libro di Nora Roberts. Peccati sacri è il primo libro della serie DC Detectives e ci sono molti altri thriller dell’autore. Potremmo vedere un nuovo franchise cinematografico simile al modo in cui Netflix sta adattando i romanzi di Harlen Cohen?

Il trailer di Brazen 2

Dal momento che non è stato confermato un sequel, non abbiamo ancora un trailer. Ci assicureremo di portarlo quando uno sarà disponibile.

Ti piacerebbe vedere Sfacciato 2 accadere? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.