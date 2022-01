Aggiornamenti della data di rilascio di Adventure Beast stagione 2

Bestia dell’avventura è un’esilarante serie originale Netflix animata a tema per adulti, che segue lo zoologo ed esperto di fauna selvatica Bradley Trevor Greive (BGT), che viaggia per il mondo con sua nipote Bonnie e l’assistente sul campo Dietrich. Molti di coloro che hanno già guardato i 12 brevi episodi si chiedono se Netflix darà il via libera Bestia dell’avventura per la stagione 2 o meno.

Ecco tutto quello che sappiamo Bestia dell’avventura stagione 2.

Spoiler avanti per Bestia dell’avventura stagione 1.

Adventure Beast stagione 2 sta accadendo?

A partire da gennaio 2022, Bestia dell’avventura non è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione né dal team di produzione né da Netflix. Ma dato che la prima stagione si è conclusa con un cliffhanger piuttosto grande, con la presunta morte di Dietrich, speriamo di ottenere il secondo capitolo della strana e meravigliosa serie animata ricca di animali.

Dato che la BGT nella vita reale ha concluso la serie annunciando “Il secondo libro a venire”, questo ci ha anche dato speranza per un futuro per la serie! Siamo sicuri che ci sono ancora un sacco di fatti che dobbiamo ancora imparare sulla meravigliosa natura selvaggia, e sarebbe un vero peccato se Netflix non rinnovasse la serie, quindi in questo momento restiamo positivi e teniamo le dita incrociato.

Quando potrebbe uscire la stagione 2 di Adventure Beast?

Come menzionato, Bestia dell’avventura la stagione 2 non è ancora stata confermata da Netflix, quindi al momento non c’è una data di uscita ufficiale. Ma, dato che molti credono che ci sia ancora una possibilità che abbia il via libera, ci aspetteremmo che la serie ritorni alla fine del 2022.

Stagione 1 di Bestia dell’avventura è stato rilasciato nell’ottobre 2021, quindi se Netflix ha deciso di rinnovare la serie, potremmo vedere il ritorno della seconda stagione anche per la fine di ottobre. Inutile dire che questa è solo una nostra previsione, quindi potremmo sbagliarci.

Terremo d’occhio tutte le novità ufficiali per tenerti informato e aggiornato, ma per ora è tutto!