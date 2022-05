Aggiornamenti della data di rilascio della stagione 3 di Komi Can’t Communicate

I fan degli anime di Netflix apprezzeranno gli episodi di? Komi non riesce a comunicare stagione 3 o la serie è giunta alla fine? Per capire queste risposte e altro ancora, assicurati di continuare a leggere!

La centrale di streaming ha così tanti fantastici contenuti per i fan di tutto il mondo, in particolare la sua raccolta di spettacoli di anime, tra cui Yasuke, Pacific Rim: The Black, Castlevania, Super Crookse DOTA: Sangue di drago. Ma uno che si distingue come uno dei preferiti dai fan è l’anime commedia-drammatico Komi non riesce a comunicare.

Il calvario ben congegnato mostra magnificamente la brillante storia della studentessa d’élite Komi, gravemente ritirata e ansiosa, mentre fa amicizia con un ragazzo normale in una coinvolgente ricerca per acquisire più amici. L’intera vicenda ha un punteggio di pubblico eccezionale su Rotten Tomatoes ed è diventata una delle preferite dai fan tra gli abbonati Netflix, rendendola in qualche modo un’impresa da non perdere per i fan degli anime che cercano la loro prossima ossessione.

Con la prima serie pronta per lo streaming ora e la seconda stagione che si sta lentamente facendo strada verso lo streamer, molti abbonati sono ansiosi di sapere il più possibile su qualsiasi potenziale notizia riguardante Komi non riesce a comunicare stagione 3. Tutto ciò che i fan dovrebbero sapere su una possibile prossima iterazione dell’anime può essere comunicato a tutti, ed è tutto spiegato di seguito!

Komi non può comunicare è basato su un libro?

La serie anime di Netflix è in realtà basata su una serie manga giapponese scritta e illustrata da Tomohita Oda. I rapporti indicano che a dicembre 2021 il manga Komi non riesce a comunicare ha avuto oltre sei milioni di copie in circolazione. Inoltre, nel 2022, il manga ha vinto l’ambito 67° Shogakukan Manga Award nella categoria shōnen.

Komi non riesce a comunicare è stato serializzato sulla rivista di manga shōnen di Shogakukan Domenica Shonen settimanale già a maggio 2016. Ad aprile 2022, i suoi capitoli sono stati raccolti in 25 volumi tankōbon.

Inoltre, i fan dell’anime Netflix e del materiale originale dovrebbero anche sapere che c’era un adattamento live-action di otto episodi uscito nell’autunno del 2021. La serie anime concessa in licenza da Netflix per lo streaming mondiale è stata realizzata da OLM, nota per Pokemon e altri programmi TV anime di grandi nomi.

Komi Can’t Communicate stagione 3 arriverà su Netflix?

Sfortunatamente, non c’è stata davvero alcuna dichiarazione ufficiale da Netflix o OLM in merito Komi non riesce a comunicare stagione 3. Lo stato di rinnovo dello spettacolo è attualmente sconosciuto e gli abbonati dovranno aspettare e vedere cosa accadrà quando si tratterà del loro anime commedia drammatico preferito.

Non è un segreto che i fan della serie Netflix sarebbero piuttosto delusi se non ci fossero altri episodi in arrivo. Ma per ora, dovrebbero sapere che non c’è niente di scolpito nella pietra per cui Komi non riesce a comunicare stagione 3 e il futuro del programma è sconosciuto in questo momento.

Komi Can’t Communicate è stato cancellato?

Non è mai facile valutare cosa guadagnerà un rinnovo e quali prenderanno l’ascia su Netflix. Alcune cancellazioni sono sforzi scioccanti come la tragica perdita di Bebop cowboy e L’eredità di Giove. Il successo non garantisce che lo streamer manterrà un programma nel roster, il che porta molti a essere curiosi Komi non riesce a comunicarevisto quanto poco si sa sul futuro della serie anime.

Al momento della stesura di questo post, Netflix o OLM non hanno cancellato lo spettacolo e sembrerebbe che la serie sia ancora viva. Potrebbe essere solo lo streamer e i creatori stanno aspettando che l’intera stagione 2 diventi disponibile per gli abbonati prima di prendere una decisione sulla stagione 3.

Qualunque sia il caso, per chiarire, sembrerebbe che Komi non riesce a comunicare non è stato ancora tagliato. Sarà davvero affascinante vedere cosa riserva il futuro per l’anime Netflix preferito dai fan.

Komi Can’t Communicate prevede la data di uscita della stagione 3

A questo punto, tutto ciò che si può davvero fare è ipotizzare quando Komi non riesce a comunicare potrebbe tornare con un episodio successivo dopo la stagione 2. Potrebbe essere saggio presumere che la stagione 3 possa arrivare ad un certo punto nel 2023, ma in realtà questa non è altro che un’ipotesi plausibile basata sul fatto che la prima stagione è stata rilasciata in 2021 e la seconda nel 2022.

Continua a controllare con Netflix Life per ulteriori notizie e aggiornamenti su Komi non riesce a comunicare stagione 3 quando escono!