Aggiornamenti, cast, sinossi, riprese e altro ancora per la sesta stagione di The Crown

La corona la sesta stagione sarà l’ultima della serie. Cosa sappiamo finora della serie? Quando uscirà su Netflix? Ecco cosa sappiamo finora della stagione.

Ci sono stati alcuni avanti e indietro La corona stagione 6. Sebbene la serie fosse originariamente pianificata come una serie di sei stagioni, c’è stato un momento in cui Peter MOrgan ha deciso che doveva finire con la quinta stagione. Poi si è reso conto di non avere abbastanza tempo per tutte le trame, quindi è tornato a sei stagioni.

Ora tutti gli occhi sono puntati su quando andrà in onda questa ultima stagione. Ovviamente, al momento in cui scrivo inizialmente questo, la quinta stagione non è arrivata. C’è ancora del tempo per questa stagione, ma ecco cosa sappiamo finora.

Previsioni sulla data di uscita della sesta stagione di The Crown

Non c’è ancora una data, ma stiamo guardando La corona la stagione 6 arriverà a novembre 2023. Ciò corrisponderebbe al rilascio delle stagioni precedenti. Le prime due stagioni sono state rilasciate entro un anno l’una dall’altra, poi c’è stata una pausa fino a quando le due stagioni successive sono state pubblicate entro un anno l’una dall’altra.

Ogni due stagioni vede un cambio di cast con un ritardo nel ritorno alle riprese. Lo abbiamo con la quinta stagione e stiamo pensando che arriverà a novembre 2022. Ciò suggerirebbe solo un anno per l’ultima stagione.

Il cast della sesta stagione di The Crown

Il cambio di cast sta avvenendo con la quinta stagione e quel cast rimarrà per la sesta stagione. Il cast principale è confermato come:

Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II

Jonathan Pryce nel ruolo del principe Filippo, duca di Edimburgo

Lesley Manville nel ruolo della principessa Margaret

Dominic West nel ruolo del principe Carlo

Meg Bellamy nel ruolo di Catherine, duchessa di Cambridge

Rufus Kampa nel ruolo del giovane principe William

Ed McVey nel ruolo del principe William

Con la quinta stagione incentrata sulla morte prematura di Diana, Principessa del Galles, non vedremo il ritorno di Elizabeth Debicki. Potremmo vedere Claire Foy e Olivia Colman tornare nei panni della regina Elisabetta II se ci sono dei flashback.

Stiamo ancora aspettando di vedere chi interpreterà il principe Harry, e non è ancora chiaro se lo show arriverà fino all’ingresso di Meghan Markle nella famiglia.

Le riprese della sesta stagione di The Crown

Le riprese della stagione sono iniziate a settembre 2022. Tuttavia, con la morte della regina Elisabetta II giovedì 8 settembre, la produzione è stata sospesa. La durata della stiva non è nota, ma Varietà ha condiviso che il suggerimento sarà sospeso il giorno del funerale della regina. Ciò suggerirebbe che ci sarà tempo per girare tra quelle date.

Le riprese sospese potrebbero ritardare l’uscita della serie di un mese. Ci aspettiamo ancora che lo spettacolo arrivi nel 2023.

Trama della sesta stagione di The Crown

Cosa potrebbe portarci l’ultima stagione? Morgan non è stato poi così furbo, ma ci sono molte opportunità per la storia. Poiché la quinta stagione si concentrerà sulla morte di Diana, Principessa del Galles, questo ci porterà alla fine degli anni ’90. Da lì, guardiamo ai principali eventi degli anni 2010.

Probabilmente vedremo come gli attacchi dell’11 settembre hanno influenzato le cose in Gran Bretagna e poi la guerra in Iraq. La stagione dovrà anche affrontare la morte della principessa Margaret e della regina madre, e ci aspettiamo di vedere qualcosa sulla morte della regina Elisabetta II proprio alla fine della serie.

Morgan ha precedentemente affermato che la storia non arriverà alla relazione tra Harry e Meghan. Quando si tratta di Harry, potremmo vederlo andare in riabilitazione e unirsi all’esercito britannico e partire segretamente per combattere nella guerra in Iraq.

La corona è disponibile per lo streaming su Netflix.