Aggiornamenti, cast, sinossi e altro della data di rilascio della stagione 4 di Ozark, parte 2

Il Ozark La premiere della quarta stagione su Netflix è finalmente dietro l’angolo! Debuttando nel 2017, il dramma oscuro ha affascinato la sua base di fan con trame avvincenti.

Ogni stagione, la posta in gioco aumenta mentre la famiglia Byrde cerca di salvarsi dal cartello Navarro. Sfortunatamente, ogni volta che un ostacolo viene risolto, ne appare uno nuovo.

Dopo il finale esplosivo di Ozark stagione 3, i fan dello show hanno atteso pazientemente l’arrivo della prossima puntata. Ozark la stagione 4 inizia ufficialmente venerdì, ma come forse saprai, sarà divisa in due parti. Quindi entriamo in tutto ciò che devi sapere sull’ultima stagione.

Data di rilascio della parte 1 della stagione 4 di Ozark

Ozark la prima parte della stagione 4 debutterà su Netflix il 21 gennaio 2022.

Netflix lo ha confermato Ozark non riceveranno una stagione 5. Invece, stanno rilasciando Ozark stagione 4 in due parti. Lo showrunner Chris Mundy ha spiegato a The Wrap che la decisione è stata presa perché cinque stagioni sembravano troppo lunghe e non volevano prolungare il loro benvenuto.

Quando i fan possono aspettarsi di vedere Ozark stagione 4 parte 2?

Previsioni sulla data di uscita della seconda parte della stagione 4 di Ozark

Quanto a Ozark stagione 4 parte 2, non c’è ancora una data di uscita definitiva. Secondo The Hollywood Reporter, tuttavia, la seconda parte dovrebbe uscire nel 2022, quindi sembra che non dovremo aspettare troppo a lungo dopo la prima parte per vedere cosa succede dopo.

Ti terremo aggiornato non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Ozark stagione 4 parte 2 cast

Il cast principale di Ozark la stagione 4, tramite What’s on Netflix, è elencata di seguito:

Jason Bateman nel ruolo di Marty Byrde

Laura Linney nel ruolo di Wendy Byrde

Sofia Hublitz nel ruolo di Charlotte Byrde

Skylar Gaertner nel ruolo di Jonah Byrde

Julia Garner nel ruolo di Ruth Langmore

Lisa Emery nel ruolo di Darlene Snell

Charlie Tahan nel ruolo di Wyatt Langmore

Carson Holmes nel ruolo di Tre Langmore

Jessica Frances Dukes nel ruolo dell’agente speciale Maya Miller

Felix Solis come Omar Navarro

Vedremo anche le apparizioni di questi membri del cast Ozark anche la stagione 4.

Damiano Giovani

Alfonso Herrera

Adam Rothenberg

John Bedford Lloyd

Giuseppe Sikora

Bruno Bichir

CC Castillo

Katrina Lenk

Bruce Davison

Ali Stroker

veronica falco

Ci aspettiamo che la maggior parte del cast di cui sopra ritorni Ozark stagione 4 parte 2, a meno che qualcuno dei personaggi non muoia o scompaia. Nessuno spoiler qui! Dopo che la parte 2 sarà ufficialmente presentata in anteprima il 21 gennaio, aggiorneremo di conseguenza questo elenco del cast.

Sinossi della stagione 4 parte 2 di Ozark

Al momento, Netflix non ha rilasciato una sinossi ufficiale per Ozark stagione 4 parte 2. Anche se i fan possono aspettarsi una posta in gioco più alta che mai mentre i Byrdes chiudono il loro capitolo finale. Possiamo fare un’ipotesi plausibile su cosa accadrà nella seconda parte una volta che la prima verrà rilasciata questo venerdì.

Trailer della quarta stagione di Ozark

Il trailer di Ozark la stagione 4 parte 1 è esplosiva, come puoi immaginare. Se non l’hai ancora visto, dai un’occhiata qui sotto!

Al momento, non è stato rilasciato un trailer specifico per la parte 2, ma sono sicuro che nei prossimi mesi otterremo qualcosa che ci indicherà come finirà la serie.

Conteggio episodi della quarta stagione di Ozark

Ogni stagione di Ozark ha 10 episodi, ad eccezione della stagione 4, che sarà composta da 14 episodi, pubblicati in due parti, come accennato. Ogni parte sarà composta da sette episodi.

Assicurati di eseguire lo streaming Ozark stagione 4 parte 1 venerdì 21 gennaio e torna con noi su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti sulla parte 2.

Lo staff di FanSided ha contribuito a questo rapporto.