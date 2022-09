Aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora della stagione 5 di The Crown

La corona è uno degli spettacoli più discussi su Netflix e tutti non vedono l’ora di vedere lo svolgersi del prossimo capitolo. La stagione 4 del dramma è arrivata sul servizio di streaming il 15 novembre 2020, ma i fan sono già ansiosi di sapere cosa accadrà in La corona stagione 5.

Con il pluripremiato La corona stagione 4, i fan erano entusiasti di vedere le esibizioni finali di Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies e il resto del cast mozzafiato. La serie ha sempre portato un serio potere da star per riempire magnificamente i panni della monarchia, e La corona la stagione 5 non deluderà.

Nonostante il piano originale prevedesse un affare in sei capitoli, per un po’ molti abbonati ne hanno avuto l’impressione La corona la quinta stagione sarebbe stata l’ultima. Peter Morgan lo ha indicato anche una volta La corona la stagione 5 doveva essere l’ultima corsa, ma ha detto a Deadline che ha cambiato idea. Netflix in seguito ha annunciato che ci sarebbe stata la sesta stagione, il che significa che i fan dovrebbero prepararsi per l’inizio della fine quando La corona la stagione 5 finalmente arriva su Netflix.

Aggiornamenti sul rilascio della quinta stagione di The Crown

Durante il primo evento per i fan di TUDUM di Netflix nel settembre 2021, Netflix ha annunciato che la stagione 5 di The Crown sarebbe stata rilasciata a novembre 2022. In linea con la rinascita della popolarità della serie a causa degli eventi attuali, La corona annuncerà nuovamente notizie all’evento TUDUM del 2022.

Prima degli annunci al TUDUM, Deadline ha condiviso che il team di produzione avrebbe ripreso le cose La corona stagione 5 a giugno 2021. Inizialmente la quinta stagione doveva uscire nella primavera del 2021, ma grazie alla pandemia di COVID-19 le cose ovviamente sono cambiate.

Ma non è una differenza così drammatica in quanto questo divario di due anni non è una novità per questa serie, specialmente quando porta un nuovo set di attori. Quando Claire Foy ha terminato il suo incarico come Regina, e Olivia Colman ha preso il sopravvento, lo stesso periodo di tempo è trascorso tra le stagioni.

Il cast della quinta stagione di The Crown

Una cosa per cui l’originale Netflix è noto sono le sue scelte brillanti quando si tratta di casting, e sappiamo già chi è nel roster per La corona stagione 5. La serie è iniziata con Claire Foy che interpretava la regina Elisabetta con Olivia Colman che ha preso il posto per la terza e la quarta stagione.

Per La corona stagione 5, Imelda Staunton, che i fan riconosceranno dal Harry Potter film e, più recentemente, sulla serie Apple TV+ Provareprenderà La corona al traguardo, che è qualcosa di cui è molto onorata di far parte poiché è una fan della serie originale Netflix.

Jessica Kirby e Helen Bonham Carter sono state eccezionali nei panni della Principessa Margaret, e a portarla a casa nelle ultime due stagioni non sarà altro che Lesley Manville. I crediti più importanti di Manville includono Malefica: la signora del male, la regina, la vita amorosa, e Filo Fantasma.

Game of Thrones attore e I due Papi Jonathan Pryce, candidato al premio Oscar, assumerà il ruolo di Duca di Edimburgo dopo un’ottima gestione da parte di un collega Troni alunni Tobias Menzies. La principessa Diana sarà interpretata da di Tenet Elizabeth Debicki per entrambe le stagioni 5 e 6, rendendo le ultime due corse un affare costellato di stelle che nessuno dovrebbe perdere.

Dai un’occhiata al cast della quinta stagione finora:

Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II

Jonathan Pryce nel ruolo del principe Filippo, duca di Edimburgo

Lesley Manville nel ruolo della principessa Margaret

Jonny Lee Miller nel ruolo di John Major

Flora Montgomery nel ruolo di Norma Major

Dominic West nel ruolo del principe Carlo

Elizabeth Debicki nel ruolo di Diana, Principessa del Galles

Marcia Warren nel ruolo della regina Elisabetta La regina madre

Olivia Williams nel ruolo di Camilla Parker Bowles

Senan West nel ruolo del principe William del Galles

La sinossi della quinta stagione di The Crown

Anche se una sinossi ufficiale per La corona la stagione 5 sarà presto rivelata, i fan esperti hanno una buona idea di dove potrebbero andare le cose dal punto di vista narrativo. Stagione 4 di La corona incentrato sugli anni ’70 e ’80, quindi è lecito ritenere che il prossimo sforzo porterà il pubblico negli anni ’90, che è stato un decennio difficile per la famiglia reale.

Sarà interessante vedere come gestiranno quel periodo di tempo meno che stellare che coinvolge le interruzioni del matrimonio del principe Carlo, del principe Andrea e della principessa Anna, nonché la tragica morte della principessa Diana nel 1997.

Ci sono molte ragioni per cui entusiasmarsi La corona stagione 5, dato che tutti i creatori devono lavorare quando si tratta di artisti di talento e un sacco di materiale originale avvincente.

La corona la stagione 5 organizzerà il tour d’addio originale di Netflix e i fan non vorranno perdersi un secondo di ciò che è in serbo prima che il tempo della serie sul trono sia finito.

Saremo sicuri di farvi sapere di più su La corona stagione 5 quando lo scopriremo! Resta sintonizzato per ulteriori informazioni sulla quinta puntata di uno degli spettacoli di più alto profilo di Netflix.