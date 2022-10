Agatha finisce con Tedros in The School For Good And Evil?

*ATTENZIONE: Spoiler in vista per The School For Good And Evil*

Netflix ha un debole per trasformare gli amati romanzi fantasy per giovani adulti in film e serie TV e The School For Good And Evil di Soman Chainani è il loro ultimo adattamento.

Il film racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha mentre vengono portate via dalle loro vite ordinarie in un mondo in cui le fiabe sono una realtà mentre vengono introdotte nella magica Scuola del Bene e del Male.

Come nuove arrivate nella scuola mistica, sia Sophie che Agatha attirano rapidamente l’attenzione degli studenti esistenti, conosciuti come Evers e Nevers, mentre una Ever, in particolare, di nome Tedros si rivela popolare tra entrambe le ragazze.

Per tutto il film, la devozione di Agatha alla sua amica viene messa in discussione poiché anche lei inizia a sviluppare lentamente dei sentimenti per Tedros, ma con chi finisce esattamente entro la fine di The School For Good And Evil?

Sophie e Agatha prendono in simpatia Tedros

Interpretato da Jamie Flatters, Tedros fa un ingresso appariscente quando viene presentato durante la cerimonia di benvenuto di Sophie e Agatha.

Cattura immediatamente l’attenzione di Sophie che non perde tempo a dichiarare che il bel principe è il suo vero amore mentre Tedros è convinto che sia anche la ragazza per lui.

Tuttavia, con il progredire del film, Agatha e Tedros iniziano a trascorrere più tempo l’uno con l’altro e mentre la loro relazione è inizialmente platonica, i sentimenti più forti iniziano lentamente ad emergere, soprattutto mentre Sophie continua sulla via del male.

La scuola del bene e del male © Netflix | Gilles Mingasson

Con chi finisce Agatha nel film La scuola del bene e del male?

Entro la fine di The School For Good And Evil, Agatha decide di lasciare la scuola e tornare con Sophie nella loro città natale di Gavaldon.

La loro amicizia viene messa alla prova per tutto il film quando Sophie viene corrotta dal malvagio Rafal finché alla fine non si sacrifica per salvare Agatha dall’essere uccisa.

Con il cuore spezzato, Agatha bacia Sophie e mentre piange sul suo corpo, Sophie inizia improvvisamente a respirare di nuovo mentre le lacrime e l’affetto di Agatha per lei si sono rivelati abbastanza potenti da riportarla indietro.

Tuttavia, mentre Agatha e Sophie potrebbero tornare a casa entro la fine del film, non è prima che anche Agatha mostri i suoi sentimenti per Tedros.

Prima che Agatha venga trasportata di nuovo a Gavaldon, lei e Tedros condividono un bacio, con Agatha che afferma che non può lasciare la sua amica nonostante i sentimenti che prova per Tedros.

La scuola del bene e del male © Netflix

La storia d’amore di Agatha e Tedros continua nei libri

I fan della serie di libri originali sapranno che la storia d’amore di Agatha e Tedros non finisce qui, tuttavia, poiché i seguenti romanzi del franchise vedono crescere il loro affetto.

Numerosi ostacoli vengono posti sulla loro strada, ma alla fine Agatha e Tedros si uniscono nei libri e si fidanzano persino.

La coppia deve affrontare ancora qualche prova prima di potersi sposare, tuttavia, ma alla fine di One True King, il sesto e ultimo libro della serie, Agatha e Tedros si sono finalmente sposati e finiscono per diventare il re e la regina di Camelot. , il castello immaginario di Re Artù.

La scuola del bene e del male © Netflix | Elena Sloan

The School For Good And Evil è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 19 ottobre 2022.

