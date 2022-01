After We Fell è ora su Netflix: come stanno reagendo i fan? Controlla gli aggiornamenti nella parte successiva

Dopo una pausa non troppo lunga, il seguito di Dopo che ci siamo scontrati ha raggiunto la piattaforma di streaming a settembre 2021 in molte regioni ma non negli Stati Uniti. Attualmente, Dopo che siamo caduti è uno dei film più popolari su Netflix in questo momento in molte regioni. I fan sono impazziti per questo film dopo che è stato mandato in onda su Netflix. Ora, dopo una lunga attesa, il pubblico statunitense del colosso dello streaming potrà finalmente ascoltare in streaming il film romantico americano di Castille Landon.

Ispirato all’omonimo romanzo di narrativa per adulti di Anna Todd, il film è incentrato su Tessa e Hardin, una giovane coppia che ha visto il proprio futuro insieme e vuole rivendicare quel futuro. Ma le storie d’amore sono davvero incomplete senza lotte, come ha testimoniato la storia. Non appena Tessa rivela della sua famiglia, Hardin butta via tutto ciò che possiedono insieme. Il terzo film del franchise, A seguito di, si sviluppa attorno alla riunione di Tessa e Hardin. Ma molte rivelazioni segrete minacciano ancora una volta la loro relazione e persino il loro futuro.

Con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nei ruoli chiave di Tessa Young e Hardin Scott, il film vede anche Carter Jenkins nei panni di Robert, Louise Lombard nei panni di Trish Daniel, Arielle Kebbel nei panni di Kimberley, Stephen Moyer nei panni di Christian Vance e Mira Sorvino nei panni di Carol Young.

Dove possiamo guardare After We Fell?

Così, Dopo che siamo caduti, è uscito nelle sale il 1 settembre 2021. È uscito prima in molti paesi europei il 1 settembre e poi il 30 settembre 2021 negli Stati Uniti.

Dopo che siamo caduti è ora in streaming su Netflix. È stato rilasciato per la prima volta in regioni come l’India. In effetti, il pubblico statunitense ha atteso a lungo fino a quando il colosso dello streaming non ha annunciato la data di uscita. Per fortuna, Netflix USA inizierà lo streaming della terza puntata il 17 gennaio alle 3:01 EST.

Tutto ha portato a questo… After We Fell arriva il 17 gennaio su Netflix (negli Stati Uniti) pic.twitter.com/2fF8HaRiwM — Netflix (@netflix) 14 dicembre 2021

Cosa c’è di più? Dopo che ci siamo scontrati è anche su Netflix insieme al primo capitolo della serie.

La reazione dei fan al rilascio

DOPO SIAMO GIÀ CADUTI SU NETFLIX QUI I GOOOO Hardin Gwapo!! pic.twitter.com/oDsN5f76bn — Carlalinglong (@carla_apanto) 22 ottobre 2021

Omg, quando arriverà “After We Fell” su Netflix? Voglio sentire Hardin di nuovo FOOOKIN TREVAAA cosa che si spera lo faccia. #AfterWeFell #Netflix pic.twitter.com/M1Wqb9aZQd — Hannah (@Pixi3Pleys) 15 ottobre 2021

Nessuno ti paragona a te stesso Dopo che siamo caduti ORA su Netflix, IMMA urlerà che sarà ESA pic.twitter.com/s1HGdXk2cq — livrodrigo (@oliviacutie_) 21 ottobre 2021

disattiverò il mio account Twitter perché è ora di guardare dopo che siamo caduti su netflix # AfterWeFell pic.twitter.com/La4xJkZiXu – ARI BUTERA || NWH PRESTO (@ARIBUTERAGOMEZ) 21 ottobre 2021

Mancano 2 giorni alla saga di Twilight su Netflix 5 giorni prima della nostra caduta su Netflix pic.twitter.com/Lz2fh2NxgU — clo$ (@chloemeyers26) 13 gennaio 2022

Aspetto con impazienza che After We Fell arrivi su Netflix il 17: https://t.co/vxqrWTNJuT pic.twitter.com/JxQfM9vxwy — Lacey ♡ (@virgosun96) 14 gennaio 2022

Noi e la nostra migliore amica discutiamo di quanto tempo ci vorrà #AfterWeFell per raggiungere il numero 1 negli Stati Uniti @Netflix 1/17 pic.twitter.com/S4WdVJqhcD — After We Fell Movie (@aftermovie) 12 gennaio 2022

Quando è Dopo sempre felice uscire allo scoperto?

Dopo sempre felice è il quarto film in uscita di A seguito di franchising. Il film è stato rinnovato insieme Dopo che siamo caduti il 3 settembre 2020. Tessa e Hardin tornano con un nuovo viaggio il 7 settembre 2022.

Quindi, se sei nuovo al A seguito di franchising, vai a guardare A seguito di prima e poi Dopo che ci siamo scontrati, prima di Dopo che siamo caduti va in diretta sulla piattaforma.

Sei eccitato per il Dopo che siamo caduti pubblicazione? Fateci sapere nei commenti qui sotto!

