After We Fell Data di uscita negli Stati Uniti su Netflix Plus Altri dettagli

Netflix ha confermato il Dopo che siamo caduti data di uscita per tutti gli abbonati statunitensi, un mese o due fa. Quindi, fan del franchise After, preparatevi a divertirvi Dopo che siamo caduti nel 2022.

Dopo che siamo caduti è ispirato all’omonimo romanzo di Anna Todd. È il terzo sequel di film di finzione per adulti con Josephine Langford e Hero Fiennes. Netflix ha distribuito questo film in molte regioni, ma non negli Stati Uniti. Il film ha catturato un pubblico molto nuovo, diventando un’esperienza inaspettatamente travolgente negli ultimi anni.

Regia di Castiglia Landon, Dopo ci siamo sentitilLa storia di può essere riassunta come segue: “Proprio mentre Tessa prende la decisione più importante della sua vita, tutto cambia. Le rivelazioni sulla sua famiglia, e poi su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che sapevano prima e rendono più difficile rivendicare il loro faticoso futuro insieme”.

Quando è la data di uscita di Netflix Dopo che siamo caduti?

In molte regioni, Dopo che siamo caduti è già stato rilasciato su Netflix. Ma negli Stati Uniti il ​​film dovrebbe arrivare alla fine dell’anno come da policy di Netflix. Dopo che We Fell è uscito nelle sale il 30 settembre 2021 e secondo la politica di Netflix, abbiamo concluso che il film arriverà su Netflix il 30 novembre 2021. Il tempo è passato, ma l’abbonato non ha visto nemmeno un’anteprima del film. Sfortunatamente, il film non è stato lanciato su Netflix alla fine del 2021. Quindi, la nostra unica soluzione è aspettare quest’anno.

Tuttavia, l’attesa non è troppo lunga. Infine, abbiamo una data di uscita per Dopo che siamo caduti uscita negli Stati Uniti, confermata da Netflix il 17 gennaio 2022 tramite un tweet.

Tutto ha portato a questo… After We Fell arriva il 17 gennaio su Netflix (negli Stati Uniti)

I paesi che dovrebbero ricevere il terzo film del franchise, Dopo che siamo caduti, include-

Netflix USA

tacchino

India

Malaysia

Filippine

Giappone

Tailandia

Hong Kong

Ce ne sarà un quarto? A seguito di film?

Ci sarà un quarto film, intitolato Dopo sempre felice. Il film è già in produzione e possiamo sperare di ricevere buone notizie nel 2022.

Possiamo vedere il prossimo film del franchise essere confermato da un tweet del protagonista del film, Hero Tiffin, in cui racconta la sua esperienza con tutti i A seguito di film in franchising.

Il viaggio da #After a #AfterEverHappy è speciale

Insomma, ci aspettiamo presto delle buone notizie sul quarto film. Sei entusiasta del nuovo film e Dopo che siamo caduti Uscita negli Stati Uniti? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

