After lascerà Netflix all’inizio di ottobre 2022

Sfortunatamente, abbiamo notizie tristi da segnalare… Abbiamo appena ricevuto la notizia che il popolare film per adolescenti, Dopo, lascerà Netflix a ottobre. Sapevamo che sarebbe arrivato il giorno, ma lo temevamo. Continua a leggere per scoprire la data di partenza ufficiale.

Dopo è un film drammatico romantico diretto da Jenny Gage da una sceneggiatura co-scritta da Gage, Susan McMartin e Tamara Chestna. È un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo YA di Anna Todd. È il primo film della Dopo serie di film, che consiste in Dopo, Dopo che ci siamo scontrati, Dopo che siamo caduti, Dopo sempre felice e Dopo tutto.

Parla di una giovane donna studiosa di nome Tessa, che incontra un ragazzo misterioso con un oscuro segreto di nome Hardin dopo essere entrata nel suo primo semestre di college. Rapidamente, Tessa si ritrova coinvolta in una relazione appassionata ma difficile con il giovane ribelle. Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin interpretano rispettivamente i ruoli di Tessa e Hardin. Insieme a loro nel cast ci sono Selma Blair, Inanna Sarkis, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Samuel Larsen, Shane Paul McGhie, Pia Mia, Khadijha Red Thunder e altri.

Il dramma romantico è uscito nelle sale nell’aprile 2019. Quindi, Netflix ha acquisito i diritti di streaming del film e il 9 ottobre 2019 è stato rilasciato sullo streamer. Da allora, ne abbiamo visti di nuovi Dopo i film arrivano su Netflix qualche tempo dopo la loro uscita nelle sale. Ma perché il film per adolescenti lascia lo streamer? Quando lascerà Netflix? Cosa significa questo per gli altri film della serie di film? Abbiamo condiviso le risposte a queste domande proprio di seguito.

Quando è Dopo aver lasciato Netflix?

Il film per adolescenti uscirà da Netflix domenica 9 ottobre 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno per guardare il film su Netflix è l’8 ottobre. Se scorri fino alla pagina del titolo del film su Netflix, noterai che c’è un avviso di rimozione per l’8 ottobre. Quindi odio dirtelo, ma il film uscirà sicuramente questo ottobre. Ottobre è alle porte, quindi ti consigliamo di guardare il film il prima possibile!

Perché dopo aver lasciato Netflix?

Secondo What’s on Netflix, Netflix ha solo i diritti di licenza per il Dopo film per tre anni. Che cosa significa questo? Bene, significa che una volta che un film arriverà su Netflix, tre anni dopo da quella data, se ne andrà. Da Dopo è arrivato su Netflix il 9 ottobre 2019, tre anni dopo sarebbe stato il 9 ottobre 2022.

E gli altri film? Abbiamo condiviso le date di partenza previste di seguito:

Dopo che ci siamo scontrati – dicembre 2023

Dopo che siamo caduti – gennaio 2025

Dopo sempre felice non è ancora arrivato su Netflix, quindi non abbiamo una data di partenza. Inoltre, l’ultimo film non è ancora uscito nelle sale. Quindi, ci vorrà un po’ prima che arrivi su Netflix.

C’è la possibilità che Netflix rinnovi il suo accordo di licenza con Aviron Pictures e Voltage Pictures, che manterrebbero il film su Netflix, ma al momento non è così.

Non si sa dove Dopo sarà disponibile per lo streaming successivo, ma potrai comunque acquistarlo o noleggiarlo tramite Amazon Prime Video, Vudu, ecc.