After Ever Happy non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

MADRID, SPAGNA – 24 AGOSTO: L’attore britannico Hero Fiennes Tiffin partecipa alla prima di “After, Amor Infinito” (After, Ever Happy) al Kinepolis Cinema il 24 agosto 2022 a Madrid, Spagna. (Foto di Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

Dopo sempre felice è ora nelle sale e alla fine arriverà su Netflix negli Stati Uniti. Quando avverrà quel rilascio?

Il quarto Dopo il film è finalmente nelle sale. È arrivato all’inizio di settembre dopo essere stato presentato in anteprima a Londra ad agosto. Ora tutti vogliono poterlo trasmettere in streaming da casa, ma abbiamo delle brutte notizie.

Abbiamo ricontrollato l’elenco delle uscite di Netflix in ottobre, ma questo film romantico non è nell’elenco. Dopo sempre felice non arriverà su Netflix ad ottobre. C’è una fine in vista per il suo arrivo?

Quando arriverà After Ever Happy su Netflix?

Al momento, Netflix non ha confermato quando potremo guardare il film sulla piattaforma di streaming. Tuttavia, una volta abbiamo offerto una data stimata e ciò è ancora valido. Stiamo guardando l’arrivo che avverrà all’inizio del 2023.

Tendiamo a vedere il Dopo i film arrivano su Netflix 90 giorni dopo l’uscita nelle sale. Per questo motivo, prevediamo che questa versione avverrà nel gennaio 2023. Dopotutto, il terzo film è arrivato su Netflix il 17 gennaio 2022.

Stiamo guardando intorno al 17 gennaio 2023 per l’uscita del quarto film. Questa è solo un’ipotesi approssimativa al momento, e lo sapremo a dicembre se abbiamo ragione.

Ci sono ottime notizie per i fan del franchise. Il quinto film, Dopo tutto, è ufficialmente in fase di sviluppo. Stiamo guardando quell’uscita nelle sale intorno a settembre 2023. Ciò significherebbe quindi un’uscita di gennaio 2024 per il film su Netflix. È sicuramente qualcosa che terremo d’occhio.

Il quinto film è basato sul quinto libro. Sarà l’ultimo della serie se si attiene alla serie di libri.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Dopo sempre felice su Netflix.