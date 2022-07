After Ever Happy non arriverà su Netflix a luglio 2022

Dopo sempre felice non arriverà su Netflix a luglio 2022. Quando uscirà il quarto film della serie, basato sui romanzi di successo di Anna Todd, sul gigante dello streaming?

Non sappiamo voi ma l’attesa per la fine della storia d’amore di Tessa e Hardin ci sta uccidendo! Dato che le cose sono finite su a ENORME cliffhanger alla fine di Dopo che siamo caduti, non vediamo l’ora di essere travolti ancora una volta dal dramma, una volta che arriverà su Netflix entro la fine dell’anno.

Potresti essere deluso nell’apprendere che il quarto film del Dopo la serie non arriverà su Netflix questo mese, ma dato che deve ancora essere rilasciata nelle sale americane ed europee, non siamo troppo sorpresi. Dopo sempre Happy dovrebbe uscire nelle sale il 24 agosto 2022, secondo Screen Rant, quindi quando avremo la quarta puntata sui nostri schermi Netflix? Bene, abbiamo gli ultimi aggiornamenti di rilascio e altro di seguito.

Quando arriverà After Ever Happy su Netflix?

All’inizio di luglio, Digital Spy ha rivelato che l’attesa per Dopo sempre felice su Netflix non passerà molto tempo dalla sua uscita iniziale nelle sale il 24 agosto. Secondo il sito, la quarta puntata di Tessa e l’amore di Hardin arriverà sul gigante dello streaming negli Stati Uniti il ​​7 settembre 2022.

Tuttavia, come per altri paesi e regioni, non ne siamo troppo sicuri. Quando si tratta del Regno Unito, gli utenti Netflix perderanno l’opportunità di guardare Dopo sempre felice in quanto è già stato confermato che il film non apparirà sullo streamer. Potrebbe non essere una sorpresa, considerando che anche i tre film precedenti non erano inclusi su Netflix UK. Invece, i fan della serie Anna Todd nel Regno Unito potrebbero guardare i film su Amazon Prime Video.

Il trailer di After Ever Happy

Prima della sua uscita nelle sale, un trailer di 1:21 minuti è stato caricato su YouTube. Se non lo hai ancora visto, dai un’occhiata qui sotto!