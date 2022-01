After Ever Happy non arriverà su Netflix a gennaio 2022

SPAGNA – 13/07/2021: In questa illustrazione fotografica un primo piano di una mano che tiene un telecomando TV visualizzato davanti al logo Netflix su una TV sullo sfondo. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Dopo sempre felice è il quarto film della serie After e non sappiamo voi ma non vediamo l’ora che esca! Harden (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) saranno nuovamente al centro della scena, tuttavia, se speravi di guardare la quarta puntata a gennaio, rimarrai deluso, perché Dopo sempre felice non arriverà su Netflix questo mese.

In effetti, c’è ancora un bel po’ di attesa, ma dato questo Dopo che siamo caduti (il terzo film della serie) è uscito verso la fine del 2021, non avevamo le nostre speranze troppo alte per trovare il quarto film nell’elenco delle uscite di film e programmi televisivi di gennaio di Netflix.

Ecco tutto quello che sappiamo sul quarto film di After.

After Ever Happy data di uscita

Quando il primo teaser per Dopo sempre felice uscito nel dicembre 2021, ha riempito di gioia i fan del franchise in quanto ha anche confermato la data di uscita del quarto film. Secondo il teaser, la quarta puntata della serie di film romantici uscirà il 7 settembre 2022 negli Stati Uniti.

Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama del quarto film, ma dato che è basato sul quarto libro della serie After di Anna Todd, possiamo tranquillamente presumere che Tessa e Harden saranno costretti ad affrontare ancora più sfide per mantenere la loro relazione vivo.

Il trailer di After Ever Happy

Sebbene non sia stato rilasciato un trailer ufficiale per il quarto film del franchise, la Voltage Pictures, la società di produzione dietro i film romantici di successo, ha offerto ai fan un regalo festivo, sotto forma di un Dopo sempre felice teaser, e anche se non ha svelato troppo la trama, ha dato ai fan una presa in giro sfacciata su cosa accadrà.