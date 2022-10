After Ever Happy non arriverà a novembre 2022

MADRID, SPAGNA – 24 AGOSTO: L’attore britannico Hero Fiennes Tiffin partecipa alla prima di “After, Amor Infinito” (After, Ever Happy) al Kinepolis Cinema il 24 agosto 2022 a Madrid, Spagna. (Foto di Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

Il quarto film del Dopo il franchise è uscito nelle sale in autunno. Quando potremo guardare Dopo sempre felice su Netflix?

È giunto il momento di vedere la quarta puntata del Dopo serie di film. Se non l’hai ancora visto nei cinema, c’è ancora tempo in alcune località. La buona notizia è che sappiamo che arriverà su Netflix.

Ora la grande domanda è quando. Quello che sappiamo è che sicuramente non arriverà su Netflix il prossimo mese. Abbiamo controllato l’elenco completo delle uscite di novembre e questa romantica storia d’amore non è nell’elenco. Questa è la cattiva notizia. Abbiamo buone notizie?

Quando arriverà After Ever Happy su Netflix?

Al momento, non abbiamo una data di uscita fissa per il film su Netflix. Non è troppo sorprendente perché non lo aspettiamo prima della fine dell’anno. Lo prevediamo ad un certo punto nel gennaio 2023 in base ai modelli di rilascio precedenti. È qualcosa che abbiamo esaminato all’inizio di quest’anno.

Ci sono alcuni luoghi in cui il film è già disponibile. Se ti trovi a Hong Kong, in India, in Giappone e nelle Filippine, potrai già guardare il film. Non c’è bisogno di aspettare! In queste aree, il film è classificato come un film originale Netflix.

Alcune altre località potrebbero riceverlo presto, ma gli Stati Uniti e il Canada di solito devono aspettare. Almeno stiamo cercando. Quelli nel Regno Unito dovranno invece avere Prime Video.

È una versione che stiamo tenendo d’occhio. Terremo d’occhio anche il quinto film, che è stato confermato. Non abbiamo ancora una data di uscita sia nei cinema che su Netflix.

Dopo sempre felice è ancora nelle sale e restate sintonizzati per la data di uscita di Netflix.