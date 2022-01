“After Ever Happy” dovrebbe arrivare su Netflix in alcune regioni nel 2022/23

Una quarta voce nella serie di film d’amore per adolescenti A seguito di uscirà nel 2022 chiamato Dopo sempre felice. Sebbene i film del franchise abbiano tutti ricevuto recensioni meno che stellari, il franchise cinematografico continua a fare bene grazie in parte al fatto che è arrivato su Netflix in molte regioni in modo tempestivo.

Basato sui romanzi di Anna Todd, il A seguito di i film sono spesso pesantemente criticati a causa delle loro pessime sceneggiature e della recitazione talvolta atroce. Nonostante ciò, sembrano essere redditizi e popolari in molte parti del mondo.

Un quarto film dopo i tre film successivi usciti ogni anno dal 2019 dovrebbe uscire nel 2022.

Cosa aspettarsi da After Ever Happy

Castille Landon è tornato per i compiti di regia sulla quarta voce con Sharon Soboil che torna per i compiti di scrittura.

Tra il cast confermato per il ritorno per il quarto film ci sono Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Carter Jenkins, Louise Lombard, Rob Estes, Kiana Madeira e Chance Perdomo.

Le riprese

È stata rilasciata una guida alla trama che ci dà una buona idea di cosa possiamo aspettarci dal quarto film:

“Mentre emerge una verità scioccante sulle famiglie di una coppia, i due amanti scoprono di non essere così diversi l’uno dall’altro. Tessa non è più la ragazza dolce, semplice e brava che era quando ha incontrato Hardin, non più di quanto lui sia il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata così tanto.

Quando e After Ever Happy sarà su Netflix?

Sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale (non c’è stato nemmeno un anticipo per i film precedenti), ci aspettiamo che arrivi su Netflix anche se non sarà un’uscita mondiale.

Sebbene disponibile su Netflix e spesso etichettato come Netflix Original, il film è in realtà distribuito da Voltage Pictures. Voltage Pictures è una casa di distribuzione statunitense

Negli ultimi due film, solo una manciata selezionata di regioni ha ricevuto film After, venduti altrove o non disponibili in altri paesi.

Regioni che dovrebbero ricevere Dopo sempre felice nel 2022 o nel 2023 includono:

Netflix Canada

Netflix USA

Netflix Hong Kong

Netflix India

Netflix Giappone

Netflix Malesia

Netflix Filippine

Netflix Tailandia

Non ci aspettiamo nemmeno che tutte le regioni ricevano After Ever Happy contemporaneamente. Negli ultimi due film, abbiamo visto Netflix in Asia ricevere il film prima di arrivare negli Stati Uniti e in Canada molto più tardi. Netflix Stati Uniti e Canada ha ricevuto Dopo che siamo caduti significativamente più tardi dell’Asia con la maggior parte delle regioni che hanno ottenuto il film nell’ottobre 2021, mentre gli Stati Uniti hanno dovuto aspettare fino a metà gennaio 2022.

Come stima approssimativa, quelli in Asia dovrebbero ricevere il nuovo film entro la fine del 2022, mentre quelli negli Stati Uniti e in Canada potrebbero dover aspettare fino all’inizio del 2023.

Terremo aggiornato questo post come e quando impareremo di più col passare del tempo.

Amazon trasporterà After Ever Happy in altre regioni

Gli ultimi due film sono stati rilasciati su Amazon Prime Video in un paio di località tra cui Regno Unito e Francia. Sarà ancora una volta il caso nel quarto film e questo nonostante il film originale, After, sia in streaming nel Regno Unito a partire da gennaio 2022.

Nell’agosto 2021, Prime Video si è assicurata i diritti su entrambi Dopo che siamo caduti e Dopo sempre felice.

Oltre a un quarto film, Castille Landon ha anticipato che potrebbero esserci altri progetti in lavorazione dicendo a Variety nell’agosto 2021: “Sto lavorando ad altri progetti nell’universo “Dopo” e lo terrò sul vago”.

Non vedi l’ora di dare un’occhiata al quarto A seguito di film su Netflix? Facci sapere in basso.