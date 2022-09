“Adoro quanto ti sei emozionato”: quando Millie Bobby Brown ha elogiato Henry Cavill per aver risposto correttamente alla sua domanda

È sempre divertente guardare le nostre star preferite sullo schermo. Ciò che è ancora più eccitante è quando recitano insieme in un film o in una serie. Non solo ci permette di testimoniare le loro capacità recitative individuali, ma anche come funziona la loro chimica sullo schermo. Allo stesso modo, il film poliziesco giallo Enola Holmes aveva un vasto insieme di attori ampiamente riconosciuti come Henry Cavill, Millie Bobby Browne Sam Claflin. Sebbene sia stato indubbiamente divertente guardarli sullo schermo, le tre stelle sono apparse anche insieme in una divertente intervista con cui Film Netflix.

I fan vogliono sempre saperne di più sulle loro star preferite e quale modo migliore per coglierle senza filtri se non un’intervista? Nell’intervista, Millie, che interpreta Enola Holmesha ricevuto un sacco di domande complicate da porre ai suoi fratelli immaginari, Sherlock Holmes (Enrico) e Mycroft Holmes (Sam). Mentre rispondeva a una delle domande di Millie, Henry si è un po’ eccitato e Millie ha elogiato il suo fratello maggiore. Ma qual era la domanda?

Millie Bobby Brown elogia Henry Cavill

Da bambini, amavamo tutti gli enigmi, sia risolverli che chiederli. Questo è esattamente ciò di cui parlava l’intervista. Era pieno di enigmi e misteri. Uno degli indovinelli faceva eccitare Cavill mentre rispondeva. L’enigma era Mi rado ogni giorno, ma la mia barba rimane la stessa. Cosa sono? Inizialmente, i due attori hanno lottato con il mistero e hanno dato risposte esilaranti come Superman e un tosatore di pecore. Tuttavia, Cavill ha risposto subito dopo: “oh, un barbiere. Vedendo una risposta così entusiasta, Millie ha elogiato L’uomo d’Acciaio attore con “Oh Dio, adoro quanto sei eccitato, Henry.”

L’intervista è stata divertente, per non dire altro. È stato esilarante vedere Cavill e Sam che si grattavano la testa per la risposta. Tuttavia, entrambi gli attori hanno capito perché hanno risolto quasi tutti gli enigmi più avanti nella discussione. Non c’è stato un vincitore, poiché il duo aveva lo stesso punteggio alla fine.

I tre attori torneranno insieme per Enola Holmes 2?

Il film poliziesco-mistero è pronto per tornare con una seconda parte. In precedenza, Netflix ha confermato la data di uscita sul suo account Twitter ufficiale. Mentre la maggior parte del cast si sta preparando per la seconda parte, il ritorno di Sam Claflin come Mycroft Holmes è incerto. Lo streamer ha anche rilasciato il primo look di questo film in uscita.

Il film arriverà sui nostri schermi il 4 novembre 2022 e sarà divertente guardare il Holmes fratelli di nuovo in azione.

