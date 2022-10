Adornata con un panino Barbie e stampe floreali, Millie Bobby Brown trasforma la prima di “Enola Holmes 2” in un appuntamento notturno con il fidanzato Jake Bongiovi

Non importa quanto litigano e arrostiscano l’un l’altro, i fratelli tendono sempre a essere sulla stessa pagina alla fine della giornata. L’amore che condividono e il modo in cui si ispirano a vicenda in milioni di piccoli modi sono oltre la nostra immaginazione. E il duo sullo schermo di Enola Holmes fratelli non è niente di diverso. Tutti e due Millie Bobby Brown e Henry Cavill ci hanno fornito una miriade di ragioni più e più volte per farci credere quanto si adorino l’un l’altro dentro e fuori dal palco. E il loro recente bottino sul tappeto rosso alla premiere di Enola Holmes 2 ne è una testimonianza.

Mentre il personaggio investigativo titolare segue le orme del suo leggendario fratello, Lo Sherlock Holmes di Cavill, per diventare il migliore nella professione dei suoi sogni, il duo spesso ci lascia a bocca aperta con piccoli gesti simili a fratelli anche al di fuori del mondo sullo schermo. Ad esempio, entrambi gli attori britannici hanno colto l’occasione della prima serata del loro concerto investigativo giovedì a New York per ostentano la loro bella vita amorosa dandoci alcuni importanti obiettivi di relazione.

Millie Bobby Brown sfoggia il suo abito floreale rosa in posa con il suo ragazzo, Jake Bongiovi alla premiere di Enola Holmes 2

Mentre Henry Cavill ha sfoggiato un seducente look da James Bond con la sua ragazza Natalie Viscusosuo fratello minore e forse più testardoMillie Bobby Brown insieme al suo ragazzo ha dato una dura concorrenza a suo fratello maggiore.

Ha rubato il palco indossando una bellissimo abito in pizzo rosa con stampe floreali nere su di esso. Per migliorare ulteriormente l’aspetto, ha raccolto i capelli in uno chignon che sembrava una bellissima bambola di Barbie. Apparentemente Bongiovi indossava un perfetto smoking nero e i suoi capelli erano stati pettinati all’indietro per abbinarsi alla sua splendida ragazza.

I due hanno ufficializzato la loro relazione 2021. In particolare, Il figlio di Jon Bon Jovi ha debuttato sul tappeto rosso nei panni del fidanzato di Brown all’inizio di quest’anno ai BAFTA Film Awards 2022 alla Royal Albert Hall di Londra. Da quando entrambi i giovani amanti sono stati attivi sui loro social media per esprimere il loro amore reciproco.

Cosa ne pensi del look di Brown alla premiere? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Enola Holmes 2 anteprime il 4 novembre solo su Netflix.

