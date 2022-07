Addison Rae ha fatto il provino per la quinta stagione di Stranger Things? (voci spiegate)

C’è una voce che gira intorno a questo Lui è tutto ciòAddison Rae ha fatto il provino per un ruolo in Cose più strane stagione 5. C’è del vero in questa voce o è solo una speculazione? Siamo arrivati ​​in fondo a questa voce in basso!

Ora che la maggior parte delle persone ha visto la quarta stagione completa di Cose più strane, hanno cercato nuove informazioni sulla quinta e ultima stagione. Fortunatamente, i Duffer Brothers sono stati in qualche modo disponibili con informazioni sulla prossima stagione. Inoltre, alcuni dei Cose più strane i membri del cast hanno persino parlato di ciò che vorrebbero che accadesse per i loro personaggi e per la storia nella quinta stagione.

Certo, quando si parla Cose più strane stagione 5, le voci inizieranno a girare. Di recente, c’era una voce che girava intorno a questo EuforiaZendaya Coleman si era unito alla serie di fantascienza per la sua ultima stagione, ma non c’erano prove a sostegno della voce. Era solo un suo fan che affermava che sarebbe stata nella quinta stagione.

Ora, alcune persone affermano che la star di TikTok Addison Rae ha fatto un’audizione Cose più strane stagione 5. Continua a leggere perché abbiamo spiegato la voce e rivelato se è vera o meno.

Addison Rae ha fatto il provino per la quinta stagione di Stranger Things?

Al momento in cui scrivo, non ci sono prove che Addison Rae abbia fatto un’audizione per la quinta stagione. Secondo Popbuzz, la voce è iniziata su Twitter dai fan. Ci sono più tweet di fan che affermano che Addison Rae aveva fatto un’audizione per un ruolo nella prossima stagione. C’è anche un tweet di un fan che afferma che Addison Rae ha fatto un’audizione ed è stata respinta. Tuttavia, i Duffer Brothers, Netflix e Addison Rae hanno parlato della sua audizione. Quindi, dovremo credere che questa pura speculazione.

Non è chiaro come i fan abbiano escogitato questa voce, ma alcune persone direbbero che deriva dall’accordo di Addison Rae con Netflix che ha firmato nel settembre 2021. Tuttavia, ha firmato un contratto per film multi-immagine con lo streamer e Cose più strane è una serie Quindi il suo accordo con Netflix non dovrebbe avere nulla a che fare con il suo provino per lo spettacolo.

Questo non è il primo Addison Rae e Cose più strane pettegolezzo. Quando il Lui è tutto ciò star ha firmato il suo contratto multi-film con Netflix nel 2021, le persone hanno iniziato a sostenere che sarebbe stata in Cose più strane stagione 4. Ma proprio come la voce di Zendaya, era solo un fan che affermava che sarebbe stata nella quarta stagione senza alcuna prova concreta a sostegno. E se hai guardato Cose più strane stagione 4, sapresti che Addison Rae non fa la sua apparizione.

Vorresti vedere Addison Rae dentro Cose più strane stagione 5? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!