Adattamento Netflix K-Drama della prima stagione di “The Girl Downstairs”: cosa sappiamo finora

Studio Dragon è impegnato a lavorare alla prossima serie k-drama di grande successo di Netflix, l’adattamento del popolare webtoon La ragazza al piano di sotto. Con Bae Suzy nei panni di Lee Doo Na, il nuovo entusiasmante k-drama è ancora in fase di riprese, ma terremo traccia di tutto ciò che devi sapere sulla prima stagione di La ragazza al piano di sotto su Netflix.

La ragazza al piano di sotto è un imminente k-drama romantico sudcoreano Netflix Original e adattamento del popolare webtoon con lo stesso nome. La serie è diretta da Lee Jeong Hyo, che in precedenza ha lavorato ai popolarissimi k-dramas Crash in atterraggio su di te, Il romanticismo è un libro bonuse Vita su Marte.

Studio Dragon è il team di produzione dietro il k-drama che in precedenza ha realizzato spettacoli per Netflix come Sveglia d’amore, Il mio amore olografico, Dolce casae altro ancora.

Quando è la data di uscita di Netflix?

Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per il K-Drama, tuttavia, ci aspetteremmo di vederlo arrivare su Netflix entro la primavera del 2023.

Qual è la trama La ragazza al piano di sotto?

La sinossi di La ragazza al piano di sotto è stato tratto dal webtoon:

Quando Joon si trasferisce nel suo nuovo appartamento il primo giorno di college, non si aspettava che la bella ex celebrità Duna vivesse al piano di sotto. All’inizio Joon cerca di evitarla, ma si ritrova sempre più curioso riguardo alla sua vita misteriosa.

Di chi sono i membri del cast La ragazza al piano di sotto?

L’ex membro di Miss A Bae Suzy, che ha già recitato in due Netflix Originals Avviare e Vagabondoè stato scelto per il ruolo principale di La ragazza al piano di sotto come Lee Doo Na.

Yang Se Jong è stato scelto per il ruolo principale di Lee Won Joon. Prima di essere scritturato La ragazza al piano di sottoYang Se Jong ha recitato solo in una serie originale Netflix, Il mio paese: la nuova era. È anche noto per aver recitato in drammi popolari Trenta ma diciassette anni e Dottor Romantico.

Il casting di Lee Yoo Bi come ruolo secondario senza nome significa che l’attrice farà il suo debutto su Netflix Original. I suoi precedenti ruoli da protagonista sono stati in drammi come In qualche modo 18, Pinocchioe Una poesia al giorno.

Qual è lo stato di produzione di La ragazza al piano di sotto?

Stato di produzione attuale: riprese (ultimo aggiornamento: 15/09/2022)

Le riprese del dramma erano in corso fino al 14 settembre 2022.

LEEDONA | @Suzy [220915] Suzy viene avvistata durante le riprese di “LeeDoona” il 14 settembre 📎https://t.co/nHminl5mZT#SUZY #BaeSuzy #수지 #배수지 #LeeDoona #이두나 #Netflix @netflix @NetflixKR pic.twitter.com/QfYkdC2U91 — sandra | ᴬᴺᴺᴬ (@Sandrapui97) 15 settembre 2022

A cosa serve il conteggio degli episodi La ragazza al piano di sotto?

È stato confermato che ci saranno un totale di otto episodi. I tempi di esecuzione devono ancora essere rivelati.

Sei entusiasta di guardare La ragazza al piano di sotto su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!