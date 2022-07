Adattamento live action di Netflix di “Yu Yu Hakusho”: tutto ciò che sappiamo finora

L’amata avventura soprannaturale di Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho, riceverà un adattamento animato dal vivo su Netflix. La serie, le cui riprese sono iniziate nell’estate del 2021, non arriverà fino a dicembre 2023, ma ti terremo aggiornato con tutto ciò che devi sapere sulla prima stagione di Yu Yu Hakusho su Netflix.

Yu Yu Hakusho è un’imminente serie di azione-avventura soprannaturale giapponese Netflix Original e l’adattamento live-action dell’omonima serie manga di Yoshihiro Togashi.

La serie è diretta da Kazutaka Sakamoto, lo stesso produttore esecutivo dietro Alice nella terra di confine, Il regista nudo, Cavalca o muori, Aggretsuko, Rilkkuma e Karou, Devil Man piagnucolonee altro ancora.

Quando è il Yu Yu Hakusho data di uscita di Netflix della prima stagione?

È stato già confermato in anticipo che Yu Yu Hakusho la prima stagione non arriverà su Netflix fino a dicembre 2023.

Kazutaka Sakamoto, il produttore di Yu Yu Hakushoè anche il produttore esecutivo dietro il popolare Alice nella terra di confine adattamento live-action, che arriverà su Netflix solo a dicembre 2022. Questo potrebbe spiegare il perché Yu Yu Hakusho non arriverà fino a dicembre 2023 se Sakamoto e il team dietro Alice in Borderland stagione 2 sono attualmente impegnati.

Qual è la trama Yu Yu Hakusho?

Yusuke Urameshi, 14 anni, viene ucciso dopo aver spinto un bambino fuori dal traffico in arrivo. Grazie alla sua natura delinquente, il mondo degli spiriti è scioccato dal fatto che una persona del genere si sacrifichi. Dopo aver appreso che non era il suo momento di morire, Yusuke ha la possibilità di risorgere e viene riportato in vita. Quando Yusuke ritorna nel mondo dei vivi, diventa uno spirito detective, un investigatore del soprannaturale.

Chi sono i membri del cast di Yu Yu Hakusho?

È già noto che Takumi Kitamura interpreterà il ruolo principale di Yusuke Urameshi in Yu Yu Hakusho.

Kitamura attualmente interpreta il ruolo principale di Hanagaki Takemichi nell’adattamento live-action della popolare serie anime e manga, Vendicatori di Tokyo.

È stato difficile da trovare, ma una fonte giapponese ha riferito che Ryusei Yokohoma, Go Ayano, Jun Shison e Kanata Hongo sono stati scelti. Si ritiene che Jun Shison sia stato scelto per il ruolo di Kurama e che Kanata Hongo sarà scelto per il ruolo di Hiel.

Diversi account di fan e altri account Twitter hanno anche twittato sul casting segnalato.

❗️𝗜𝗡𝗙𝗢 ❗️Secondo alcuni fan, ci sono stati recenti avvistamenti di riprese di Kitamura Takumi, Hongo Kanata, Shison Jun, Nagano Mei, Yokohama Ryusei e Arata Mackenyu a Shimonoseki; i fan iniziano a ipotizzare che sia per la prossima serie live-action “YU YU HAKUSHO” di Netflix! pic.twitter.com/9qzYCs9hNh — ʟᴀʟᴀɪɴᴇ ▪ ɪɴᴛᴏ ᴛʜᴇ ʙᴏʀᴅᴇʀʟᴀɴᴅs ♥️ (@yullaineedesu) 11 giugno 2021

Takumi Kitamura è stato confermato da IGN il 16 luglio 2022 per essersi unito al cast con una prima immagine.

L’attore ha detto a IGN:

“L’opera originale è un capolavoro universale e unico e un motivo per cui il Giappone è così orgoglioso della sua forte cultura di manga e anime. Sono felice di condividere il capolavoro di Yu Yu Hakusho con il mondo intero e spero che potremo creare qualcosa che piacerà alle persone di tutto il mondo.

Qual è lo stato di produzione di Yu Yu Hakusho?

Stato di produzione ufficiale: riprese? (Ultimo aggiornamento: 07/04/2022)

È stato riferito da IMDb Pro che le riprese di Yu Yu Hakusho sono in corso da luglio 2021. Non è chiaro se le riprese siano terminate poiché le uniche immagini dietro le quinte condivise finora provengono dagli account dei fan su Twitter.

La prima immagine di Takumi Kitamura sul set nei panni di Yusuke è stata condivisa nel giugno 2021.

Questa è un’anteprima del film live action di Yu Yu Hakusho, prodotto da Netflix. Sembra che Yusuke sarà interpretato dall’attore Takumi Kitamura. Speriamo che questo live action sia buono come quelli di Rurouni kenshin! 🤘#yuyuhakusho #netflix #liveaction #幽遊白書 pic.twitter.com/4NwtKd3ro1 — ARwing (@ARwing_11) 21 giugno 2021

È il film live-action Butai Yu Yu Hakusho disponibile per lo streaming su Netflix?

Nel 2020 un adattamento cinematografico live-action di Yu Yu Hakusho è stato distribuito nelle sale in Giappone. Purtroppo, il film non è disponibile per lo streaming in nessuna regione su Netflix.

Posso trasmettere in streaming il Yu Yu Hakusho serie anime su Netflix?

Puoi trasmettere in streaming Yu Yu Hakusho su Netflix, tuttavia, l’anime non è attualmente disponibile per lo streaming negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada.

Puoi eseguire lo streaming di Yu Yu Hakusho su Netflix nei seguenti paesi:

Giappone

Belgio

Repubblica Ceca

Francia

Germania

Grecia

Hong Kong

Ungheria

Islanda

India

Israele

Italia

Lituania

Malaysia

Olanda

Filippine

Polonia

Romania

Russia

Singapore

Slovacchia

Sud Africa

Svezia

Svizzera

Tailandia

Tacchino

Ucraina

Puoi trasmettere in streaming Yu Yu Hakusho su FUNimation e Crunchyroll, invece, per vedere l’anime è richiesto un abbonamento a pagamento.

Non vedi l’ora che esca l’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!