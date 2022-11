Adattamento di “Gears of War” su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Netflix si sta avventurando ulteriormente negli adattamenti dei videogiochi con il nuovo annuncio Ingranaggi di guerra film e serie animate per adulti. Ti terremo aggiornato su tutto ciò che sappiamo sui prossimi adattamenti di seguito.

Annunciato il 7 novembre 2022, Netflix ha rivelato che stanno lavorando a due progetti di Gears of War come parte del 16° anniversario dell’uscita del gioco originale.

Per Netflix:

“Netflix adatterà prima la saga di videogiochi in un lungometraggio live action, seguito da una serie animata per adulti, con il potenziale per altre storie da seguire”.

I progetti saranno sviluppati in collaborazione con The Coalition, lo studio di gioco dietro il franchise.

Una breve storia del franchise di videogiochi – Ingranaggi di guerra

Se sei un principiante assoluto su Ingranaggi di guerraecco un breve riassunto di ciò che devi sapere sul franchise di lunga data, uno dei più grandi franchise di Xbox dietro solo Alone e Forza.

Il franchise di videogiochi è iniziato nel 2006 con Epic Games che ha sviluppato il gioco d’azione sparatutto in terza persona con Cliff Bleszinski e Rod Fergusson dietro il titolo.

Dopo più voci, Microsoft alla fine ha acquisito la serie di giochi nel 2014 e ha fondato un nuovo studio di sviluppo, The Coalition, per lavorare sulla serie di giochi da allora.

Finora sono stati sviluppati cinque giochi principali nel franchise del gioco, con tre spin-off, tra cui Ingranaggi del giudizio di guerra, Ingranaggi Pop!, e Tattiche di ingranaggi.

Conosciuto per le grandi scene, il franchise del gioco è ambientato sul pianeta Sera e vede la battaglia tra l’umanità e un ominide rettile noto come Locust Horde.

Il gioco segue principalmente Marcus Fenix, un soldato della Coalition of Ordered Governments.

Ci sono molti fantastici riassunti dell’intera storia del franchise di giochi che abbattono le guerre del pendolo, l’orda di locuste, il giorno dell’emergenza e gli eventi del gioco, ma abbiamo scelto questo da TGN. Vale la pena guardare per familiarizzare con la tradizione e il retroscena dei giochi.

Questa non è la prima volta che Gears of War viene sviluppato in live-action

Non è la prima volta che ci vediamo quasi Ingranaggi di guerra arrivando sui nostri schermi con un adattamento in fase di sviluppo già nel 2010.

Lo sviluppo iniziale del film è stato fatto alla New Line con Temple Hill.

The Wrap ha riferito nel 2013 che Scott Stuber (ora capo dei film di Netflix) ha vinto la battaglia per produrre il film sotto lo stendardo di Bluegrass Films.

Nel 2016, la Universal Pictures ha opzionato i diritti per realizzare a Ingranaggi di guerra film. Allora, Scott Stuber lavorava alla Universal e avrebbe lavorato come produttore del progetto insieme a Dylan Clark (Pianeta delle scimmie, Oblio).

Nel 2017, la Universal ha arruolato Shane Salerno per scrivere la sceneggiatura, anche se alla fine è svanita. Quindi, nel 2018, F. Scott Frazier è stato assunto per scrivere il film della Universal, anche se alla fine i diritti di opzione sono scaduti.

Alla fine, i diritti di opzione sono scaduti e, come ora sai, Netflix è il prossimo a provare ad adattare il titolo.

In un’intervista a ScreenRant, Rod Fergusson ha detto allo sbocco cosa sperava quando si trattava di un adattamento dicendo:

“Tra di noi, io, i produttori e lo studio della Universal. Fondamentalmente, volevo rendere davvero semplice per loro essere creativi in ​​quello spazio. Proprio come quando lavoro con l’autore del libro o con l’autore del fumetto, cerco di trovare un po’ di spazio negativo dove possano giocare e non sentirsi obbligati. [Not] come se stessero ridefinendo la mia tradizione, o che li restringessi eccessivamente. Quello che ho detto alla Universal e alla Dylan Clark Productions è stato: “Fai prima un grande film e poi un film di Gears”.

Dave Bautista è il protagonista di Gears of War di Netflix?

No, almeno non ancora.

Molti si sono confusi e giustamente entusiasti quando Dave Bautista (che ha recitato in diversi progetti Netflix, tra cui Cipolla di vetro: una storia di coltelli e Esercito dei Morti) ha postato che “non può renderlo più facile” con un video promozionale in cui indossa l’abbigliamento di Gears of War.

Non posso renderlo più facile. @gearsofwar @netflix #marcusfenix #GearsofWar pic.twitter.com/SzDpiT2rNA — Dave Bautista (@DaveBautista) 10 novembre 2022

Alcuni hanno collegato i punti che questo significava che Bautista era stato scelto per il film e/o la serie animata, ma non è ancora così. Il video visto nel Tweet è promozionale per Gears 5, pubblicato a settembre 2019, dove si poteva sbloccare Dave come personaggio giocabile nel gioco.

Naturalmente, con l’hashtag, Bautista crede di essere perfetto per il ruolo di Marcus Fenix, e ha naturalmente la corporatura necessaria per interpretare il ruolo, quindi è un gioco di attesa.

Questo è solo uno dei tanti adattamenti di videogiochi in lavorazione su Netflix. Altri grandi IP che ottengono adattamenti includono Assassin’s Creed, Bioshock, Sonico, Orizzonte, e Tomb Raider.

Non vedi l’ora di Ingranaggi di guerra ottenere un adattamento su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.