Adattamento del film comico Netflix “God Country”: quello che sappiamo finora

Netflix sta ulteriormente espandendo la sua ambiziosa lista di TV e film fantasy, e la sua ultima entrata sarà un nuovo lungometraggio chiamato Dio Paesebasato sull’omonima serie di fumetti.

Jim Mickleco-creatore e showrunner del successo di Netflix Dolcezzaè impostato su diretto Dio Paese, originariamente annunciato nel dicembre 2021. Sta anche scrivendo la sceneggiatura del film con uno degli autori originali di fumetti Donny Cates.

Dio Paese sarà un’altra voce in un elenco di collaborazioni tra Netflix e Legendary Entertainment, con Enola Homles e il suo sequel e il prossimo Gundam film d’azione dal vivo.

AfterShock Media è anche coinvolta nell’imminente adattamento cinematografico con Legendary Entertainment. Jon Kramer, CEO di AfterShock, ha dichiarato di essere “entusiasta di avere Netflix a bordo con Legendary Entertainment e AfterShock Media nell’adattamento cinematografico di ‘God Country'”.

Dio Paese è anche uno dei tanti Image Comics che ottengono adattamenti su Netflix con altri, incluso La Vecchia Guardia e Nocterra.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Dio Paese.

Qual è la trama di Dio Paese?

Di Netflix Dio Paese è un adattamento cinematografico dell’omonima serie di fumetti, creata da Geoff Shaw, Donny Cates e Jason Wordie. Ecco la logline per il Dio Paese serie a fumetti:

Emmet Quinlan, un vecchio vedovo sconvolto dalla demenza, non è solo un problema per i suoi figli: i suoi scoppi violenti sono più di quanto i poliziotti locali possano gestire. Quando un tornado rade al suolo la sua casa, così come la città circostante del Texas occidentale, un Quinlan restaurato emerge dalle macerie. Tuttavia, la spada incantata nell’occhio del ciclone gli dà più di una mente e un corpo sani. Ora è l’unico uomo che può affrontare le creature ultraterrene che la spada ha attirato fino allo Stato della Stella Solitaria…

Chi è inserito Dio Paese?

A dicembre 2022, nessun membro del cast è noto per essere collegato a quello di Netflix Dio Paesema poiché il film è in fase di pre-produzione, ci aspettiamo di ricevere presto notizie sul casting.

Qual è lo stato di produzione di Dio Paese?

Di Netflix Dio Paese è attualmente in pre-produzione e le riprese dovrebbero iniziare nell’autunno del 2023. Poiché tale data è lontana, non è concreta ed è ancora soggetta a modifiche.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Dio Paese?

Netflix non ha fissato una data di uscita per Dio Paesema considerando la data di inizio della produzione prevista per l’autunno 2023, possiamo probabilmente aspettarci che il film arrivi sullo streamer entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025.