Adam Sandler sta adattando You Are So Not Invited a My Bat Mitzvah in un film su Netflix

Attività febbrile la star Adam Sandler e Netflix stanno trasformando il romanzo di formazione Non sei così invitato a My Bat Mitzvah di Fiona Rosenbloom in un film, e abbiamo tutti i dettagli importanti sul film in uscita da condividere!

Non sei così invitato a My Bat Mitzvah è il titolo ufficiale del film originale Netflix e Sammi Cohen lo dirige da una sceneggiatura scritta da Alison Peck. Potresti riconoscere Cohen come il regista del film sulla maturità di Hulu Schiacciare. Peck è meglio conosciuto per aver scritto la sceneggiatura del film Netflix Lavoraci.

Non sei così invitato a My Bat Mitzvah fa parte della partnership di Adam Sandler e della sua società di produzione Happy Madison con Netflix, che è stata estesa nel 2020 per includere quattro film aggiuntivi. L’accordo originale è stato fatto nel 2014 e finora abbiamo visto l’uscita dei film prodotti da Sandler Sandy Wexler, Mistero dell’omicidio, Il fare troppo, La settimana di, Hubie Halloween, I sei ridicoli e Attività febbrile su Netflix. Sandler ha anche creato e prodotto lo speciale stand-up di Netflix Adam Sandler: 100% fresco attraverso Happy Madison Productions.

Il dirigente di Happy Madison, Tim Herlihy, e Leslie Morgenstein ed Elysa Koplovitz Dutton di Alloy Entertainment, produrranno insieme a Sandler. Inoltre, i dirigenti di Happy Madison, Barry Bernardi, Judit Maull e Kevin Grady, sono i produttori esecutivi.

Cos’è Non sei così invitato a My Bat Mitzvah con Adam Sandler di?

Come menzionato prima, Non sei così invitato a My Bat Mitzvah è un adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Fiona Rosenbloom.

Di seguito la sinossi del libro tramite Amazon:

Stacy Friedman si sta preparando per uno degli eventi più importanti della sua giovane vita: il suo bat mitzvah! Tutto ciò che desidera è l’abito BCBG perfetto da indossare, le sue amiche al suo fianco e la sua più grande cotta di sempre, Andy Goldfarb, per ballare con lei (e magari anche pomiciare con lei sulla pista da ballo). Ma i piani ben strutturati di Stacy iniziano presto a sgretolarsi… Sua madre stressata la costringe a comprare un orribile vestito di paillettes che la fa sembrare la sposa di Frankenstein. Le sue mitzvah non vanno affatto bene. E poi accade la cosa peggiore del mondo intero, costringendo Stacy a pronunciare le parole che devasteranno completamente la sua vita sociale… Non sei così invitato al mio bat mitzvah!

Il logline ufficiale di Netflix recita: “I piani del bat mitzvah di una ragazza si svelano in modo comico e minacciano di rovinare uno degli eventi più importanti della sua giovane vita”.

Non sei così invitato alle riprese di My Bat Mitzvah?

Sì, secondo quanto riferito, il cast e la troupe stanno girando il film a Toronto, Ontario, Canada. Secondo What’s on Netflix, la produzione è iniziata a fine giugno e dovrebbe concludersi l’11 agosto.

Chi è nel cast di You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah?

La formazione del cast è incredibile! Adam Sandler, sua moglie Jackie Sandler e le loro due figlie, Sunny e Sadie Sandler, sono le star del film. Idina Menzel, che ha recitato al fianco di Sandler in Gemme non tagliaterecita anche nel film, insieme a Sabato sera in direttaè Sarah Sherman e Senza vergogna protagonista Luis Guzman.

Di seguito l’elenco completo del cast:

Adam Sandler

Jackie Sandler

Soleggiato Sandler

Sadie Sandler

Idina Menzel

Sara Sherman

Luis Guzman

Ido Mosseri

Samantha Lorena

Dylan Hoffman

Dean Scott Vazquez

Miya Cech

Panettiere d’avorio

Dylan Dash

Millie Thorpe

Zaara Kuttemperoor

Una data di rilascio ufficiale non è stata ancora annunciata, ma molto probabilmente stiamo guardando una versione del 2023. Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita una volta che Netflix lo annuncia.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Non sei così invitato a My Bat Mitzvah!