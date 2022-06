Adam Sandler, fan di “Hustle” e fan dei New York Knicks, giocano a basket?

Adam Sandler è un attore e regista americano noto per i suoi accattivanti giochi di ruolo nel corso della sua carriera di comico. Nella lunga carriera di Adam, è apparso in diversi ruoli drammatici, tra cui Billy Madison, Happy Gilmore, Spanglish, Funny People, Jack and Jill, The Waterboy e molti altri. Tuttavia, il suo amore per il basket ha eclissato anche nelle sue scelte di film, inclusa l’attuale uscita Hustle. La star del Saturday Night è sempre stata una devota seguace del basket, che si rifletteva in ogni punto della sua vita.

Adam Sandler ha davvero un buon piede nel basket?

La recente produzione di Sandler Hustle ha chiaramente affermato il suo radicato amore per lo sport, in particolare il basket. Nonostante non sia un giocatore professionista, ha sempre cercato di mostrare alcune abilità ai suoi fan. Durante gli anni del liceo, ha fatto parte della squadra di basket e ha sviluppato le sue abilità con il tempo.

Inoltre, Sandler ha giocato più volte a basket con giocatori NBA e gli piace uscire con loro. La sua mano acuta nel basket è apprezzata dal leggendario giocatore NBA Shaquille O’Neal che lo ha definito abile nel gioco anche se è un giocatore non professionista.

Quali film sportivi hanno caratterizzato Adam, The Humorist?

Essendo un fan da sempre dei New York Knicks e soprattutto del basket, Adam ha colto l’occasione per prendere parte a film legati allo sport. Esploriamo la trama dei film che ritraggono la sua sportività e l’enorme amore per il basket.

Non tagliato Giochi

Diretto dagli acclamati registi Safdie Brothers, Giochi non tagliati uscito nel 2019 con Adam Sandler nel ruolo di un protagonista impulsivo, Howard Ratner. È un gioielliere spendaccione, che ama scommettere sulle partite di basket, essendo un fan sfegatato del gioco. Tuttavia, la sua truffa porta la fortuna di una vita, che lo indirizza verso rischi invisibili e tragedie da batticuore. Questo film intenso è diventato fondamentale per la carriera di Adam poiché gli spettatori hanno apprezzato la sua straordinaria recitazione, che era completamente diversa dalle sue presentazioni spensierate.

Adulti

Adulti è una commedia americana scritta da Adam Sandler e diretta da Dennis Dugan nel 2010. Questo film è un vero riflesso dell’ammirazione di Adam per il basket quando lo vediamo insegnare a suo figlio. Sebbene il film non sia di genere sportivo, nelle sue scene viene spesso rappresentato.

Attività febbrile

Attività febbrile arrivato sul miglior servizio di streaming Netflix l’8 giugno 2022. Il film è ricco di giocatori di basket nella vita reale e personalità sportive con Adam Sandler. Stanley Sugarman è un agente oppresso dei Philadelphia 76ers, che ha viaggiato per anni in diversi paesi. Sugarman desidera dimostrare il suo amore per il basket trovando la prossima leggenda NBA. Così, prende un giocatore di street ball Bo Cruz sotto le sue ali per allenarlo per la partita principale. Questo è uno dei ruoli principali che Adam ha interpretato nella sua carriera come concepito dagli spettatori. Le sue abilità nel basket, il suo stile di allenamento, la sua ambizione è una “Fiction che sembra reale”.

Ti piace Adam Sandler nei film legati allo sport? Quanti di questi film hai già visto?

