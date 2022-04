Acquista la moda di Villanelle dall’ultima collezione di stivali Hunter Killing Eve

Anche se i fan potrebbero non essere stati contenti dell’episodio finale del thriller Uccidere Eva, non significa che la moda non fosse ancora al punto. Durante tutte e quattro le stagioni, gli abiti indossati nello show, in particolare dall’assassino Villanelle, interpretato da Jodie Comer, hanno impressionato e ispirato i fan. Gli ultimi due episodi non hanno fatto eccezione quando ha indossato un paio di stivali Hunter da una collezione ispirata allo spettacolo.

Hunter ha rilasciato il suo Uccidere Eva capsule boot collection il 10 aprile, giorno del finale di stagione. Presenta due paia di stivali, con Villanelle che indossa un paio di stivali Chasing in edizione limitata. Le scarpe alte fino al ginocchio da $ 395 sono realizzate a mano in pelle Stetson, che le rende resistenti all’acqua. Gli stivali pull-on sono inoltre dotati di battistrada in gomma naturale impermeabile e fodere in shearling shearling vegano che allontanano l’umidità e mantengono i piedi caldi quando fa freddo. Villanelle indossava questi stivali in marrone, ma le scarpe sono disponibili anche in nero e verde.

La collezione ha anche un secondo set di scarpe pull-on a metà polpaccio chiamato Hunting boots, disponibili in verde e nero per $ 295. Questi stivali sono anch’essi realizzati a mano in pelle Stetson resistente all’acqua, ma sono dotati di un tessuto per le gambe in nylon balistico riciclato che può essere arrotolato. Le scarpe hanno anche fodere in shearling shearling vegano, battistrada in gomma impermeabile e un cinturino alla caviglia rimovibile e una custodia perfetta per riporre piccoli oggetti. In onore di questa collaborazione tra Hunter e Uccidere Evagli stivali vengono forniti in una speciale confezione regalo con la firma di Villanelle “Sorry baby xx”, scritta all’interno.

Vai da Hunter per dare un’occhiata a questa capsule collection di stivali in collaborazione con la sfilata Uccidere Eva.

Questo post contiene link di affiliazione, in cui potremmo ricevere una percentuale di qualsiasi vendita effettuata dai link in questa pagina. Prezzi e disponibilità accurati al momento della pubblicazione.