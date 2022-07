Accordo su Twitter di Elon Musk: Christopher Bouzy, CEO e fondatore di Bot Sentinel, definisce The Fiasco un’opportunità per la serie Netflix

Netflix è noto per la produzione di documentari che altrimenti sarebbero andati persi nelle profondità irraggiungibili della storia. Che si tratti di sport, qualche sensazione globale, arte, cibo e persino la diminuzione degli innocenti. Il gigante dello streaming non è privo di nulla. Il problema qui è che tutto ciò di cui i creatori hanno bisogno è abbastanza dramma per catturare l’intero aneddoto. Recentemente, sta succedendo qualcosa di simile nel mondo di Twitter. Sì! Il fiasco di Elon Musk ha scosso le parti interessate dell’app dal suo nucleo. È ovunque nelle notizie.

Musk aveva precedentemente concluso l’accordo offrendo $ 44 miliardi per acquistare Twitter, ma ora ha fatto marcia indietro per molteplici ragioni. Uno è Twitter non gli ha fornito un numero esatto di account falsi. Ora sia Twitter che il CEO di Tesla si stanno preparando per una lotta legale. In mezzo a tutto questo, sai chi si sta davvero divertendo? Il suo CEO e fondatore di Bot Sentinel Christopher Bouzy. Di recente è andato su Twitter per condividere come tutta questa debacle può essere trasformata in una serie Netflix.

La debacle di Elon Musk-Twitter ha una potenziale trama per la serie Netflix?

Quando Elon Musk ha abbandonato l’accordo, Twitter aveva due opzioni: spingere per una commissione di rottura di un miliardo di dollari che Musk ha accettato di pagare in tali circostanze o combattere per completare l’acquisto. E bene, il consiglio di amministrazione e il CEO di Twitter hanno optato per la seconda opzione. Certo, alcuni direbbero che Musk ha adottato un approccio capitalistico e avrebbero dovuto occuparsi di alcune cose prima di concludere l’accordo. Ma questa non è l’opzione ora e di conseguenza, Twitter ha scelto di sottoporsi a processi legali. Tuttavia, questa sarà una procedura lunga poiché sono coinvolti due potenti partiti. Per questo motivo, molti hanno suggerito che Twitter dovrebbe invece cavarsela con $ 1 miliardo.

Twitter ha detto che farà causa a Elon Musk per completare l’accordo… lol. Discovery da sola sarebbe una serie Netflix. Se fossi Twitter, lo lascerei andare. — Christopher Bouzy (@cbouzy) 8 luglio 2022

Christopher Bouzy è anche una di queste persone. Lo ha suggerito la scoperta stessa ha il potenziale per diventare una serie Netflix. E perchè no? L’intera cosa infatti potrebbe essere catturata per educare le generazioni future. Come un personaggio come lo stesso Elon Musk si è rifiutato di pagare per un accordo, ha fatto lui stesso all’inizio. È anche interessante notare come ciò abbia creato due opinioni globali. Uno è che Musk non ha preso il controllo di Twitter, o il capitalismo avrebbe superato i limiti, e l’altro, ovviamente, Twitter merita giustizia.

Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Pensi qualcosa del genere Elon Musk ha abbandonato 44 miliardi di dollari affare: Twitter ha reagito farebbe una serie Netflix di successo? Dicci nella sezione commenti.

